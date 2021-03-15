الشوفان الصحي بالشيا والكتان

تناول وجبة فطور صحية أمر ضروري كل يوم، تعلم معنا اعداد اطباق الشوفان بالشيا والكتان والتوابل الشهية...

بيتزا سريعة بالخبز الفرنسي

المكونات:

1 كوب شوفان

4 ملاعق كبيرة بذور الكتان المطحونة

4 ملاعق كبيرة بذور قنب مقشر

2 ملعقة كبيرة بذور شيا

1 ملعقة صغيرة قرفة

رشة ملح

2 كوب ماء أو حليب أو حليب نباتي- لوز/جوزالهند

الإضافات الطازجة الاختيارية: فواكه طازجة ، مكسرات ، زبدة الفول السوداني، مربى ، شراب القيقب

الطريقة:

قسّم المكونات الجافة بين أربع أوعية (أكياس بسحاب ، أو أوعية بلاستيكية قابلة لإعادة الاستخدام ، أو أوعية زجاجية بأغطية). حوالي 1/3 كوب شوفان ، 1 ملعقة كبيرة بذور الكتان ، 1 ملعقة كبيرة بذور قنب ، 1/2 ملعقة كبيرة بذور شيا ، 1/4 ملعقة صغيرة قرفة ، ورشة ملح لكل منها. إذا كنت تستخدم مُحليًا جافًا ، مثل السكر أو السكر البني أو ستيفيا ، يمكنك إضافتها إلى المزيج الجاف. تخزينها في مكان بارد وجاف.

لتحضير الشوفان ساخناً ، أضف 2/3 كوب ماء أو حليب أو حليب غير مشتق من الألبان وقلّب حتى يمتزج. سخن الميكروويف على درجة حرارة عالية لمدة دقيقة واحدة ، ثم قلبه ، ثم الميكروويف على فترات 30 ثانية حتى يتكاثف. اترك الشوفان في درجة حرارة الغرفة لمدة دقيقتين تقريبًا حتى تصبح أكثر سماكة. أضف أي عناصر إضافية (فواكه طازجة ، زبدة الفول السوداني ، شراب ، إلخ) قبل التقديم مباشرة.

لتحضير الشوفان البارد ، أضف 2/3 كوب ماء أو حليب أو حليب غير مشتق من الألبان ، وحرّك المزيج ، ثم ضعه في الثلاجة لمدة 8 ساعات أو حتى 3-4 أيام. قم بتقليب أي إضافات جديدة قبل التقديم مباشرة.