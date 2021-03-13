بيتزا سريعة بالخبز الفرنسي هو عشاء مثالي سهل وسريع. قم بتخصيص الطبقة العلوية لتناسب ذوقك أو ما يتوفر لديك في المطبخ !

المكونات:

1 رغيف فرنسي

1/2 كوب صلصة بيتزا

4 أوقيات جبن موزاريلا مبشور (حوالي كوب مبشور)

طبقة من اختيارك (متغير)

الطريقة:

سخني الفرن إلى درجة 400 فهرنهايت. نقطع الرغيف الفرنسي من المنتصف بالطول ، ثم نقطع كل نصف إلى قطعتين. توضع قطع الخبز الفرنسي على صينية خبز كبيرة ، مقطّعة بشكل جانبي.

ضع على كل قطعة خبز حوالي 2 ملعقة كبيرة صلصة بيتزا و 1 أونصة. (أو 1/4 كوب مبشور) جبن موزاريلا. أضف أي طبقة إضافية تريدها.

تُخبز البيتزا في فرن مُسخن لمدة 10-15 دقيقة ، أو حتى تذوب الجبن وتتحول إلى فقاعات ، ويصبح الخبز بنيًا قليلاً ومقرمش من الأطراف. يقدم ساخنا.

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