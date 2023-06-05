البوابة - بعيداً عن الإطلالة الفخمة لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، والدة أمير قطر، والتي تحدثنا عنها سابقاً، دعونا نتحدث في هذا المقال عن المجوهرات الثمينة والاستثنائية التي اختارتها الشيخة موزا المعروفة بإناقتها وذوقها الرفيع، لحضور حفل زفاف الأمير الحسين والأميرة رجوة الذي أقيم يوم الخميس الأول من حزيران/ يونيو 2023 في العاصمة الأردنية عمان.

الشيخة موزا بنت ناصر تخطف الأنظار بمجوهراتها في العرس الملكي

الإسورة الماسية العملاقة للشيخة موزا

ارتدت الشيخة موزة بنت ناصر في حفل عقد القران والاستقبال الذي دعا إليه جلالة الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله بمناسبة حفل عقد قران وزفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والمهندسة المعمارية السعودية رجوة الحسين، والذي أقيم في قصر الحسينية، مجموعة فاخرة من المجوهرات الثمينة التي لا تقدر بثمن، ومن أبرزها سوار كارتييه ماسي فخم زينته ماسة نجمة الجنوب الأسطورية العملاقة التي تبلغ 128.48 قيراط. وقد تم استخراج الحجر في البرازيل عام 1853 ، ثم اشتراه كارتييه عام 2002 ، الذي قام بوضع هذا الحجر الماسي الاستثنائي في سوار من البلاتين لمعرض بينالي للآثار في باريس عام 2006. ويعد هذا الحجر الماسي الضخم كبيراً لدرجة أنه سيكون من المستحيل تقدير ثمنه.

الشيخة موزا بنت ناصر تخطف الأنظار بمجوهراتها في العرس الملكي

سوار سوانسون الماسي



كذلك ارتدت الشيخة موزا سوار ماسياً براقاً على معصمها الأيمنيعرف باسم سوار سوانسون. يرتكز تصميم هذا السوار على سوار صممته دار كارتييه للمجوهرات عام 1930 بالماس والكريستال. بيع في الأصل لنجمة أفلام هوليوود جلوريا سوانسون في الثلاثينيات. وقد تم تصميم نسخة من الإسورة الأصلية للشيخة موزا مع بعض التغييرات الطفيفة.

وكانت الأميرة رجوة الحسين قد اختارت تاجاً ملكياً فخماً صمم خصيصاً لها وحمل عبارة: رجوة من الله، من توقيع مصمم المجوهرات العالمي يان سيكارد من FRED، الذي صمم أيضاً تاج "العظمة لله" عام 2005، والذي اختارته الملكة رانيا العبدالله كذلك لإطلالتها في حفل زفاف الأمير الحسين.

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