البوابة - خطفت الأميرة هالة النور بنت هاشم بن الحسين الأنظار بإطلالة سعودية وتساءل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المتابعين لمراسم حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين عن سر إطلالتها الجذاب والمحتشم. وتصدر اسم هالة النور بنت هاشم الحسين، محرك البحث العالمي "جوجل".

الأميرة هالة النور بنت هاشم تخطف الأنظار بإطلالة سعودية

إطلالة هالة النور بالتفاصيل

اختارت الأميرة هالة النور ثوباً باللون الأخضر الداكن و يتكون من قطعة أساسية هي فستان بسيط وعليه كيب منسدل عند الاكتاف مصنوع من الشيفون ومطرز بالخيوط الذهبية الأنيقة على الذراعين ومقدمة الكيب، الثوب السعودي كان من توقيع المصمم السعودي قاسم القاسم من دار أزياء شالكي، التي تقدم تصاميم عصرية وأنثوية جذابة تناسب المرأة العربية وتهتم بالتفاصيل الدقيق من تطريز واستخدام للخرز والمشغولات اليدوية الأخرى.

وعبرت دار شالكي عن امتنانها لاختيار الأميرة هالة النور لأحدى تصاميمها المميزة في رسالة قصيرة عبر تطبيق انستغرام جاء فيها: "تشرفنا باختيار الأميرة لأزياء شالكي من توقيع المصمم السعودي قاسم القاسم".

الأميرة هالة النور بنت هاشم تخطف الأنظار بإطلالة سعودية

الأميرة فهدة

جدير بالذكر أن والدة الأميرة هالة النور، الأميرة فهدة أبو نيان ، وهي ابنة رجل الأعمال السعودي محمد بن إبراهيم أبو نيان. وأمها الفنانة التشكيلية شريفة السديري بنت الأمير تركي بن خالد السديري، وهو ابن خال خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعودي. وقد تزوجت من الأمير هاشم بن الحسين أصغر أبناء الملك الراحل الحسين بن طلال والملكة نور الحسين عام 2006 في حفل عائلي في العاصمة الأردنية عمان.

الأميرة هالة النور بنت هاشم تخطف الأنظار بإطلالة سعودية

الأمير هاشم

ولد الأمير هاشم في العاشر من يونيو سنة 1981م . ثم تولى منصب كبير أمناء الديوان الملكي الهاشمي في 12 يناير 2017 من قِبل الملك عبد الله الثاني خلفاً للأمير رعد بن زيد. ثم تولى مهمة نائب الملك في عدة مناسبات، كما أنه الرئيس الفخري للاتحاد الأردني لرياضة الكيك بوكسينغ. عين في منصب كبير أمناء الديوان الملكي الهاشمي في 12 يناير 2017 .

وللأمير هاشم 5 أولاد من الأميرة فهدة، أكبرهم بنته الأميرة هالة بنت هاشم ، التي ولدت في 6 أبريل 2007 في عمان ، الأردن، تليها الأميرة راية النور بنت هاشم من مواليد 4 يوليو 2008. ثم الأميرة فاطمة العلياء بنت هاشم ، 5 تشرين الثاني 2011. والأمير حسين حيدرة بن هاشم، 15 يونيو 2015، وأخر ابناءه هو الأمير محمد الحسن بن هاشم في 21 أكتوبر 2019 م.

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