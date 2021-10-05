الصيام المتقطع: أسئلة شائعة ونصائح هامة الصيام المتقطع هو خطة أكل تقوم بالتبديل بين الصيام وتناول الطعام وفق جدول منتظم. تظهر الأبحاث أن الصيام المتقطع هو وسيلة للتحكم في وزنك ومنع - أو حتى عكس - بعض أشكال المرض. ولكن كيف تفعله؟ وهل هو آمن؟

ما هو الصيام المتقطع؟

تركز العديد من الأنظمة الغذائية على ما نأكله ، لكن الصيام المتقطع هو كل شيء يتعلق بوقت تناول الطعام. مع الصيام المتقطع ، أنت لا تأكل إلا في وقت محدد. الصيام لعدد معين من الساعات كل يوم أو تناول وجبة واحدة فقط لبضعة أيام في الأسبوع ، يمكن أن يساعد جسمك على حرق الدهون. وتشير الدلائل العلمية إلى بعض الفوائد الصحية أيضًا.

الصيام المتقطع: أسئلة شائعة ونصائح هامة

أسئلة شائعة وإجابات

1. هل يمكنني شرب السوائل أثناء الصيام؟

نعم. ينصح بشرب الماء والقهوة والشاي والمشروبات الأخرى التي لا تحتوي على سعرات حرارية جيدة. لا تضف السكر إلى قهوتك. قد يكون من المقبول تناول كميات صغيرة من الحليب أو الكريمة. بالاضافة يمكن أن تكون القهوة مفيدة بشكل خاص أثناء الصيام ، لأنها يمكن أن تقلل الجوع.

2. أليس من غير الصحي تخطي وجبة الإفطار؟

لا ، المشكلة هي أن معظم الذين يتخطون وجبة الإفطار لديهم أنماط حياة غير صحية. إذا تأكدت من تناول وجبة صحية لبقية اليوم ، فإن الممارسة صحية تمامًا.

3. هل يمكنني تناول المكملات الغذائية أثناء الصيام؟

نعم . ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن بعض المكملات الغذائية مثل الفيتامينات التي تذوب في الدهون قد تعمل بشكل أفضل عند تناولها مع الوجبات.

4. هل يمكنني ممارسة الرياضة أثناء الصيام؟

نعم ، التدريبات جيدة اثناء الصيام. يوصي بعض الناس بأخذ الأحماض الأمينية قبل التمرين السريع.

5. هل يسبب الصوم فقدان العضلات؟

يمكن أن تتسبب جميع طرق إنقاص الوزن في فقدان العضلات ، وهذا هو سبب أهمية رفع الأثقال والحفاظ على تناول البروتين بكميات كبيرة. أظهرت إحدى الدراسات أن الصيام المتقطع يسبب فقدانًا أقل للعضلات مقارنة بالحد من السعرات الحرارية المنتظمة.

6. هل الصيام يبطئ عملية التمثيل الغذائي لدي؟

لا ، تشير الدراسات إلى أن الصيام قصير الأمد يعزز عملية التمثيل الغذائي. ومع ذلك ، فإن الصيام الأطول لمدة 3 أيام أو أكثر يمكن أن يثبط عملية التمثيل الغذائي.

7. هل يجب أن يصوم الأطفال؟

لا. من المحتمل أن يكون السماح لطفلك بالصيام فكرة سيئة.

الصيام المتقطع: أسئلة شائعة ونصائح هامة

كيف تبدأ؟

من المحتمل أنك قمت بتجربة الصيام المتقطع خلال حياتك. إذا سبق لك تناول وجبة العشاء، ثم نمت متأخرًا ولم تأكل حتى الغداء في اليوم التالي ، فمن المحتمل أنك قد صمت بالفعل لأكثر من 16 ساعة. بعض الناس يأكلون بهذه الطريقة غريزيًا. إنهم ببساطة لا يشعرون بالجوع في الصباح.

يعتبر الكثير من الناس أن طريقة 16/8 هي الطريقة الأبسط والأكثر استدامة للصيام المتقطع - قد ترغب في تجربة هذه الممارسة أولاً. لذا إذا وجدت الأمر سهلاً وشعرت بالراحة أثناء الصيام ، فربما حاول الانتقال إلى صيام أكثر تقدمًا مثل صيام 24 ساعة 1-2 مرة في الأسبوع (تناول وتوقف وتناول الطعام) أو تناول 500-600 سعر حراري فقط من يوم إلى يومين في الأسبوع (5: 2 حمية).

هناك طريقة أخرى تتمثل في الصيام كلما كان ذلك مناسبًا - ما عليك سوى تخطي الوجبات من وقت لآخر عندما لا تكون جائعًا أو ليس لديك وقت للطهي. ليست هناك حاجة لاتباع خطة منظمة للصيام المتقطع للحصول على بعض الفوائد على الأقل. جرب الأساليب المختلفة وابحث عن شيء تستمتع به ويتناسب مع جدولك الزمني.

الصيام المتقطع: أسئلة شائعة ونصائح هامة

الملخص:

من المستحسن البدء بطريقة 16/8 ، ثم الانتقال لاحقًا إلى نظام الصيام الأطول. من المهم أن تقوم بالتجربة والعثور على طريقة تناسبك.

هل يجب أن تجربه؟

الصيام المتقطع ليس شيئًا يجب على أي شخص القيام به. إنها ببساطة إحدى استراتيجيات نمط الحياة العديدة التي يمكنها تحسين صحتك. لا يزال تناول الطعام الحقيقي وممارسة الرياضة والاعتناء بنومك من أهم العوامل التي يجب التركيز عليها. إذا لم تعجبك فكرة الصيام ، فيمكنك تجاهل هذه المقالة بأمان والاستمرار في فعل ما يناسبك. في نهاية اليوم ، لا يوجد حل واحد يناسب الجميع عندما يتعلق الأمر بالتغذية. أفضل نظام غذائي بالنسبة لك هو النظام الذي يمكنك الالتزام به على المدى الطويل.

الصيام المتقطع عظيم لبعض الناس دون غيرهم. الطريقة الوحيدة لمعرفة المجموعة التي تنتمي إليها هي تجربتها. إذا كنت تشعر بالرضا عند الصيام ووجدته طريقة مستدامة لتناول الطعام ، فيمكن أن تكون أداة قوية جدًا لفقدان الوزن وتحسين صحتك.

الصيام المتقطع: أسئلة شائعة ونصائح هامة

نصائح للحفاظ على الصيام المتقطع

قد تساعد النصائح التالية الأشخاص على البقاء على المسار الصحيح وتعظيم فوائد الصيام المتقطع:

البقاء رطبًا. اشرب الكثير من الماء والمشروبات الخالية من السعرات الحرارية ، مثل شاي الأعشاب ، طوال اليوم .

تجنب الهوس بالطعام. خطط للكثير من وسائل الإلهاء في أيام الصيام لتجنب التفكير في الطعام ، مثل متابعة الأعمال الورقية أو الذهاب لمشاهدة فيلم .

الراحة والاسترخاء. تجنب الأنشطة الشاقة في أيام الصيام ، على الرغم من أن التمارين الخفيفة مثل اليوغا قد تكون مفيدة .

جعل كل سعرات حرارية ذات قيمة. إذا كانت الخطة المختارة تسمح ببعض السعرات الحرارية خلال فترات الصيام ، فاختر الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الغنية بالبروتين والألياف والدهون الصحية. تشمل الأمثلة الفول والعدس والبيض والأسماك والمكسرات والأفوكادو .

تناول أطعمة كبيرة الحجم. اختر الأطعمة المشبعة ولكن منخفضة السعرات الحرارية ، والتي تشمل الفشار والخضروات النيئة والفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الماء ، مثل العنب والبطيخ .

زيادة الطعم بدون سعرات حرارية. قم بتتبيل الوجبات بسخاء بالثوم أو الأعشاب أو البهارات أو الخل. هذه الأطعمة منخفضة للغاية في السعرات الحرارية ولكنها مليئة بالنكهات ، مما قد يساعد في تقليل الشعور بالجوع .

اختيار الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية بعد فترة الصيام. تناول الأطعمة الغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى

الحفاظ على مستويات السكر في الدم ثابتة. سوف يساهم النظام الغذائي المتوازن أيضًا في إنقاص الوزن والصحة العامة ويمنع نقص المغذيات.

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