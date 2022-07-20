الصيام المتقطع والنظام النباتي..هل هو مناسب لك ؟

يعد الصيام المتقطع حاليًا أحد أكثر أنماط الأكل شيوعًا، وينطبق الشيء نفسه على النظام النباتي، والذي ارتفعت شعبيته بنسبة 350٪ في العقد الماضي.

ويوفر كلا النظامين مجموعة من الفوائد، وقد يتساءل البعض عما إذا كان يمكن الجمع بين هاتين الطريقتين لتناول الطعام، وفي الحقيقة، يمكن أن يتم الصيام المتقطع بنجاح وفقًا لنظام غذائي نباتي وقد يوفر بالفعل مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، وتتراوح هذه من انخفاض نسبة السكر في الدم ومستويات الكوليسترول إلى انخفاض خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.

بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي الصيام المتقطع والنظام النباتي كلاهما معًا إلى تعزيز فقدان الوزن، ومع ذلك، يتطلب هذا النظام الغذائي تخطيطًا دقيقًا ولا يناسب الجميع، لذلك في هذه المقالة، نستعرض لك كل ما تحتاج لمعرفته حول الصيام المتقطع والنظام النباتي حتى تتمكن من تحديد ما إذا كانت طريقة الأكل هذه مناسبة لك.

ما هو الصيام المتقطع ؟

الصيام المتقطع هو طريقة لتناول الطعام تتناقل بين فترات الأكل وفترات الصيام، حيث أنه يركز أكثر على وقت تناول الطعام، بدلاً من من نوع الطعام، وتشمل دورتان من أكثر دورات الصيام شيوعًا صيامًا يوميًا لمدة 16 ساعة أو صيامًا نصف أسبوعي على مدار 24 ساعة.

ويشير الصيام النباتي المتقطع إلى اتباع نظام غذائي نباتي، لذلك، مثل جميع أشكال الصيام المتقطع، فإنه ينظم فترات الأكل والصيام، ومع ذلك، فإن الأطعمة التي يتم تناولها أثناء دورات الأكل ستكون نباتية تمامًا.

كيفية متابعة الصيام المتقطع والنظام النباتي

يستثني النظام الغذائي النباتي اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان والبيض وأي أطعمة تحتوي على مكونات مشتقة من الحيوانات، مثل مصل اللبن أو الكازين أو الجيلاتين أو الكارمين، وبدلاً من الأطعمة الحيوانية، يأكل النباتيون التوفو والتمبيه والسيتان والبقوليات والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والأطعمة النباتية المدعمة.

ويمكن أن تختلف بروتوكولات الصيام المتقطع النباتية، ولكن معظمها يتضمن تقسيم يومك أو أسبوعك إلى فترات من الأكل وفترات من الصيام، وخلال فترات الأكل، يمكنك الاستمتاع بكمية غير مقيدة ومتنوعة من الأطعمة النباتية، أما خلال فترات الصيام، يجب أن تأكل القليل أو لا شيء على الإطلاق.

وتشمل بروتوكولات الصيام المتقطع الأكثر شيوعًا ما يلي:

طريقة 16/8: تتضمن الصيام لمدة 16 ساعة وتناول الطعام لمدة 8 ساعات كل يوم، وعادةً ما يتخطى الأشخاص الموجودون على هذا النمط وجبة الإفطار ويأكلون فقط بين الساعة 12-8 مساءً، أو 1-9 مساءً.

توقف عن الطعام: يتضمن الصيام لمدة 24 ساعة مرة إلى مرتين في الأسبوع.

النظام الغذائي 5:2: يتضمن تناول السعرات الحرارية 500-600 في يومين غير متتاليين من الأسبوع أثناء تناول الطعام بشكل طبيعي في الأيام 5 المتبقية.

ومن خلال القصص المتناقلة والتجارب المختلفة، يعتبر الكثير من الناس أن طريقة 16/8 هي الأسهل، لكن يجب تذكر أن جميع الأطعمة التي يتم تناولها في هذا النظام الغذائي يجب أن تكون نباتية.

هل يمكنك إنقاص الوزن بالصيام النباتي المتقطع ؟

تشير العديد من الدراسات إلى أن الصيام المتقطع والنظام النباتي معًا يمكن أن يؤديان إلى فقدان الوزن على المدى القصير، ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان يمكن الحفاظ على فقدان الوزن هذا بسهولة بمرور الوقت، ولكن يبدو أن الناس يفقدون حوالي 0.8-13٪ من وزنهم الأساسي عند متابعة هذا النظام لبضعة أسابيع إلى شهور.

فوائد الصيام النباتي المتقطع

يأتي الصيام المتقطع على نظام غذائي نباتي مع فوائد ومخاطر محتملة، لكننا بحاجة إلى مزيد من البحث في تأثيرات هذا النظام الغذائي، وتشير الدراسات الحيوانية والبشرية إلى أن الصيام المتقطع يمكن أن يؤدي إلى بعض الفوائد الصحية، بما في ذلك:

صحة القلب: قد يقلل الصيام المتقطع قليلاً من مستويات الكوليسترول في الدهون الثلاثية والبروتين الدهني منخفض الكثافة، فضلاً عن تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

سكر الدم وحساسية الأنسولين: تشير الدراسات البشرية إلى أن الصيام المتقطع قد يقلل من مستويات السكر في الدم ويزيد من قدرة الجسم على التعرف على الأنسولين واستخدامه.

انتظام الدورة الشهرية: الصيام المتقطع قد يساعد النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض على تجربة دورات حيض أكثر انتظامًا.

طول العمر: تشير العديد من الدراسات البشرية إلى أن الصيام المتقطع قد يساعدك على العيش لفترة أطول، ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث على البشر قبل التوصل إلى استنتاجات قوية.

وظائف المخ: تشير بعض الدراسات الحيوانية والإنسانية إلى أن الصيام المتقطع قد يوفر بعض الحماية ضد مرض الزهايمر ويقلل من أعراض الصرع.

تقليل الالتهاب: تشير الدراسات على الحيوانات إلى أن الصيام المتقطع قد يقلل الالتهاب، ومع ذلك، هناك حاجة إلى دراسات بشرية لتأكيد ذلك.

خطر الإصابة بالسرطان: تشير بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات وعدد قليل من البشر إلى أن الصيام المتقطع قد يمنع تلف الحمض النووي ويساعد في قتل الخلايا التالفة وما قبل السرطانية والسرطانية.

نصائح للصيام النباتي المتقطع

يتطلب النظام الغذائي النباتي المخطط جيدًا عادةً مكملات وأطعمة مدعمة لتلبية احتياجاتك الغذائية، فمثلًا قد تحتاج إلى مكمل فيتامين ب 12 وتناوله بالحد الأدنى. اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه، وتفضيلاتك الغذائية، ومهاراتك في تخطيط الوجبات، وقد تحتاج أيضًا إلى مكملات فيتامين (د) واليود والحديد والكالسيوم والزنك والسيلينيوم وأوميغا 3.

إذا كنت مهتمًا بتجربة الصيام النباتي المتقطع، فابدأ باختيار بروتوكول الصيام المتقطع الأكثر واقعية بالنسبة لك بناءً على حياتك وعملك وعاداتك الترفيهية، ثم ابدأ ببطء؛ ربما من خلال البدء بنافذة صيام مدتها 12 ساعة بدلاً من 16 ساعة، أو يوم محدود السعرات الحرارية في الأسبوع بدلاً من يومين.

وتذكر أنه سيكون لديك إمكانية الوصول إلى كمية محدودة من الوجبات والوجبات الخفيفة كل يوم أو أسبوع لتلبية احتياجاتك الغذائية، لذلك من الأفضل على الأرجح التخطيط لوجباتك ووجباتك الخفيفة في وقت مبكر، للمساعدة في التأكد من أنها غنية بالمغذيات قدر الإمكان.

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