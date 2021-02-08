الطبخ مع أطفالك ينمي مهارات الحياة

الطبخ مع أطفالك مهم في نموهم، حيث قام المعهد الأمريكي لأبحاث السرطان وغيرهما بتوضيح نتائج الطهي مع أطفالك في زيادة احترام الذات والإبداع والوعي الثقافي والفضول والعمل الجماعي والقبول والترابط في النهاية، وتشير الدراسات إلى أن الطبخ يساعد في تطوير فهم أعمق للرياضيات. ومع ذلك، فإن هذه المهام ليست مهمة فقط في مرحلة الطفولة، ولكنها تستمر كشخص بالغ في النمو والتعلم.

يعتبر الطبخ الوسيلة لتحقيق غاية، غالبًا ما يكون أحد تلك الأشياء التي نقوم بها جميعًا في كثير من الأحيان بحيث يمكن أن نشعر وكأنه عمل روتيني، بصرف النظر عما تصنعه أو المدة التي تستغرقها ، فإن الطهي معًا له فوائده ويمكنه بالتأكيد تعزيز أي علاقة سواء كانت العلاقة الزوجية أو العائلية ، بغض النظر عما إذا كنت طباخًا منزليًا أو خبيرًا في طلب وجبات سريعة.

أسباب الصداع لدى الأطفال وطرق علاجها؟

خطوات لجعل التطعيم أسهل على الاطفال الرضع!