الطرق المثلى لحل المشكلات الزوجية بنجاح

الأطباع تتناقض، القيم تختلف، المزاج يتغيّر والأحوال النفسية لكل امرئ ليست على حالها في كل الأوقات، وهذا ما يسبّب صعوبة الانسجام بين شخصين أو قد يؤدي إلى خلافات ومشاكل تنشب بين الزوجين، فمهما كان الحب والاحترام والتفاهم سائداً بينهما فلن تخلو الحياة الزوجية من المشاكل، فكيف تستطيعين حل هذه المشاكل؟



معرفة حجم المشكلة:

يجب ألا تعطي أي مشكلة أكبر من حجمها، ففي الحياة اليومية هناك عدة مشاكل عابرة قد تحصل، فلا تعقّدي الأمور كلما اختلفتما على أشياء بسيطة وتفاصيل دقيقة ولا تتوقّفي عندها.



الحوار ضروري:

عند وقوع المشكلة، من الضروري جداً أن تتحاورا معاً وتتناقشا لكي تصلا إلى حل يرضيكما أنتما معاً فتتخلّصا من المشكلة، وهنا عليكما الاستماع أحدكما للآخر دون أي تجريح، كما يجب أن تتبادلا الآراء وعليكما التخلص من عنادكما والتنازل قليلاً عن بعض الأمور لتجاوز العقبات وتخطي المشاكل لتستمر الحياة.



التفهّم واجب:

إنّ التفهّم يختلف عن التفاهم، فحينما تختلفان في الآراء لن يستطيع كل منكما فهم الآخر، لكن عليكِ تفهّم وجهة نظر شريكك ودوافعه ورغباته لكي تسهّلي على نفسك وعليه تخطي المشكلة.



العتب الفوري:

حينما تقع مشكلة ما بينكما لا تؤجّلي العتب، لأنّ كبت غضبك سيؤثّر عليكِ سلباً نفسياً وصحياً فلا تُراكمي المشاكل، بل عاتبي زوجك لكن لا يعني ذلك أن تكوني هجومية ضده، بل عاتبي شريكك بأسلوب هادئ لتعبّري له عن انزعاجك منه بسبب هذه المشكلة.



انسجام الأضداد: الغضب مقابل الهدوء!

حينما تقع المشكلة ويكون زوجك في مزاج مضطرب أو غاضب مثلاً لا تكوني مثله غاضبة، فإن كان يُناقشك بصوت عالٍ ونبرة حادة لا تستخدمي ذات الطريقة بل عكسها تماماً، وحافظي على هدوئك لأنّ الأضداد تنسجم في مثل تلك الأحوال لعدم تفاقم المشكلة.



عدم تدخّل طرف ثالث:

عندما ينشب الخلاف بينكما لا تدخلي طرفاً ثالثاً من الأهل ولا من الأصدقاء، تجنّبي أيضاً وجود الأولاد خلال مناقشتكِ مع زوجك في المشكلة، وكوني حريصة على أن تكونا معاً أنتما الاثنين فقط لحل هذه المشكلة دون تدخّل أيّ أحد.



لا للقرارات السريعة:

من الخطأ أن تطلقي أحكاماً وتصدري قرارات خلال نشوب المشكلة، لأنك ستكونين عصبية ومتوترة ولن تستطيعي اتخاذ أيّ قرار فلا تنفعلي لكي لا تندمي لاحقاً.