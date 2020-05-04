4 أغذية للحصول على شعر لامع خلال شهر رمضان

في شهر رمضان المبارك قد يصاب شعرك بالجفاف والبهتان، لذلك لابد أن تضاعفي الاهتمام بغذائك ونوعيته وأن تحرصي على توافر العناصر الغذائية سواء على وجبة الإفطار أو على وجبة السحور.

إليك مجموعة من الأغذية الرائعة التي تحمي شعرك من تأثير الصيام وللحصول على شعر لامع وجذاب خلال شهر رمضان:

1- الخضراوات:

الخضراوات مهمة جداً خاصةً خلال شهر رمضان المبارك فهي تحتوي على نسبة عالية من الألياف والمعادن والفيتامينات الهامة التي تحفز فروة الرأس لإفراز الدهون الطبيعية التي تحمي الشعر وتعمل على علاج الشعر الضعيف والجاف، لذلك احرصي على وجود طبق من السلطة على وجبتي الإفطار والسحور، كما أن الخضار الداكنة كالسلق والملوخية والجرجير والسبانخ أطعمة رائعة جداً لجمال شعرك

2- منتجات الألبان:

من المفيد جداً أن تتواجد منتجات الألبان قليلة أو خالية الدسم على السحور لأنها مصدر غني بالكالسيوم بالإضافة لاحتوائها على المعادن والفيتامينات والحديد والبوتاسيوم التي تساعد على الحفاظ على صحة شعرك وتمنعه من التساقط.لذلك احرصي على تواجد كوب من الحليب أو الزبادي أو قطعة من الجبنة يومياً على السحور ولضمان الاستفادة الرائعة لشعرك امزجي مع قطعة الجبن ملعقة مطحونة من بذور الكتان الغنية بدهون الأوميغا3 التي تحافظ على لمعان وكثافة شعرك

3-العصائر:

احرصي على تناول العصائر الطازجة وابتعدي تماماً عن شرب العصائر الصناعية والمضاف إليها السكر واستبدليها بالمشروبات الرمضانية كقمر الدين والعرقسوس والتمر الهندي والعصائر الطبيعية الطازجة فهي مفيدة جداً ورائعة لشعرك

4- الحلويات:

إن الحلويات الرمضانية غنية بالسكر ودسمة كالقطايف والكنافة وغيرها فهي لذلك تؤثر كثيراً على صحة وجمال شعرك فضلاً عن تأثيرها على رشاقتك وبشرتك.لذلك ننصحك بالابتعاد عنها تماماً

5- الماء:

إن الماء من أهم العناصر التي تحافظ على رطوبة ولمعان شعرك وبشرتك لذلك لابد من تعويض السوائل المفقودة في الجسم خلال الصيام وذلك بشرب كميات كافية من الماء والإكثار من تناول السلطات الخضراء التي تحتوي على الألياف وتحتفظ بالماء كما وتقلل الشعور بالعطش، بالإضافة لتجنب الأغذية الحارة والمالحة وشرب مالايقل عن 8أكواب من الماء يومياً للحصول على شعر رائع خلال شهر رمضان وباقي أيام السنة

خطوات بسيطة.. جربيها وقولي وداعاً للشعر المتشابك جدًا

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