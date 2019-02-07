الطريقة الصحيحة للتخلص من السعرات الحرارية التي تناولتها

وأشارت كركي في حديث مع "النهار" أنّ هذه الطريقة ستؤثر سلباً في عملية الأيض وتراكم الدهون في الجسم، لأنّ "السكر والدهون الموجودة في الحلوى التي تناولها الفرد، لن تدخل مباشرة إلى الجسم بل تحتاج هذه العملية إلى الوقت".

5 طرق مثيرة للتخلص من السعرات الحرارية

ما الطريقة الصحيحة؟ومن أجل المحافظة على نسبة حرق المأكولات بشكل فعال، أكدت ضرورة تناول الطعام بكميات معتدلة وبشكل صحي، كما إدخال الرياضة ضمن البرنامج اليومي للفرد ومحاولة ممارستها بشكل منتظم.

وأضافت أنّه "عندما يقوم الفرد ببمارسة التمارين الرياضية، عضلات الجسم سوف تتكاثر، وسيرتفع معدل الأيض، وبالتالي، حرق أكثر للسعرات الحرارية".

إنّ اعتماد الفرد هذه الطريقة، تحميه من تخزين السكر والدهون، على حدّ قولها.

هل تعلم؟ ذكرت كركي مجموعة من الأخطاء الشائعة السائدة حول هذه الفكرة، هي على الشكل التالي:

-إنّ ممارسة الرياضة مباشرة بعد تناول الحلوى، لا يعني أنك تخلصت من الدهون والسعرات الحرارية التي تناولتها.

-يحتاج الجسم الى كمية محددة من الكالوري والبروتين والكربوهيدرات والألياف كل يوم وبنفس الكمية. بمعنى آخر، لا يستطيع الفرد تجويع نفسه اليوم وتناول ما يريد من المأكولات في اليوم التالي، لأنّه باتباع هذا الاسلوب، لن يخسر الوزن أو يحرق الدهون.

-تختلف قطعة الحلوى الدايت عن الحلوى العادية بكمية السعرات الحرارية، لكن هذا لا يعني تناول كميات كبيرة من حلويات الدايت، لأنها أيضاً تحتوي على الدهون والسكر.

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