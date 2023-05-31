دلالة على عمق المحبة..الملكة رانيا تعير مجوهراتها إلى كنتها الآنسة رجوة وابنتها

تتصدّر أخبار احتفالات زفاف الأمير حسين بن عبدالله والمهندسة رجوة بنت خالد آل سيف مواقع التواصل الاجتماعي، فكل العيون متجهة على اليوم الكبير بتاريخ واحد يونيو لكن قبل التاريخ المنتظر.

شهد شهر مايو عدة أحداث وفعاليات احتفالية في الأردن على الصعيدين الرسمي والشعبي، كما تناولت الصحف العالمية والعربية أخبار العائلة الملكية الهاشمية، وتابع العالم ولا يزال كافة النشاطات المحيطة بالمناسبة ويبدي اهتمامه بجميع التفاصيل الصغيرة منها والكبيرة التي ستتواجد في هذا الحدث.

وضج الإنترنت بإطلالات العروس رجوة والملكة رانيا، ولم تترك أي تفصيل دون متابعة دقيقة.

من بين الأمور التي لفتت المتابعون هي فكرة إعارة الملكة رانيا أكسسوارتها ومجوهراتها لكنتها الآنسة رجوة وابنتها الأميرة إيمان.

ما هي القطع التي تمت استعارتها؟ ومن هن أبرز الأميرات اللواتي استعرن مجوهرات أمهاتهن في حفلات الزفاف؟

الملكة رانيا تعير مجوهراتها للآنسة رجوة

إن استعارة المجوهرات أو الملابس تدل على عمق العلاقة بين أي طرفين، إذ أنّ تبادل الأغراض الثمينة والخاصة يشير إلى قوّة الترابط والموّدة.

لا شك أن العلاقة بين العروس رجوة آلـ سيف وحماتها جلالة الملكة رانيا العبدالله وطيدة جدا، وهذا ما لاحظناه في كافة المناسبات التي جمعتهما سوية، لا سيّما خلال حفل الحناء الذي نظمته الملكة رانيا، حيث لفتت إلى تقديرها الكبير ومحبتها الخالصة لـ "رجوتها"، لتظهر الآنسة رجوة كنتها دموع الإمتنان والحب . مؤشر آخر على العلاقة، هو استعارة الآنسة رجوة (أو إعارة الملكة رانيا لها) لمجوهراتها.

كما ظهرت رجوة وهي تضع أقراط أذن مرصعة بالألماس وحجر الياقوت تخص الملكة رانيا وهي من العلامة NIKOS KOULIS حيث أخذت شكل حرف الـ V.



الأميرة إيمان تضع حزام والدتها الملكة رانيا

في ليلة الحناء الخاصة بها، طلّت الأميرة إيمان بلوك راقٍ وعصري وملكي، حيث ارتدت ثوباً مُطرزاً باللون الأبيض حمل توقيع المصممة الأردنيّة ريما دحبور، وقد زيّنته بحزام غطته تطريزات ذهبيّة كانت والدتها الملكة رانيا ارتدته مع ثوب زفافها منذ 30 عاماً. وإن أعارة المجوهرات خير دليل على المحبة العميقة التي قد تربط بين شخصين حيث بدأ هذا التقليد الملكي منذ القدم في بيطانيا.

الأميرة ديانا بمجوهرات مستعارة من الملكة إليزابيث

خلال حفل زفافها ارتدت الأميرة ديانا القليل من المجوهرات، حيث اكتفت بأقراط ألماس تخص والدتها فرانسيس. كما ارتدت تاج عائلتها من سبنسر وخاتم خطوبتها وخاتم زواج قدمهما الأمير تشارلز لها، قام مصممو فستان زفافها بإرفاقه بحلية ذهبية على شكل حدوة حصان عيار 18 قيراطًا ومرصعة بالألماس الأبيض. واستعارت ديانا الأقراط الماسية لوالدتها، والتي تتكوّن من ماسة في الوسط على شكل إجاصة محاطة بنحو 50 ماسة.