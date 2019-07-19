العادات السيئة في شخصية كل برج.. تعرّف عليها

الثور

بالنسبة لصفات برج الثور السيئة قد تؤثر على استقراره العاطفي بشكل مباشر لأنها الخوف من التغيير، قول لا من دون تفكير وتدقيق، الاسراف في التسوّق، عدم تحمّل المسؤولية والقسوة في التعامل.

الجوزاء

النميمة هي واحدة من أبرز الصفات السيئة الموجودة في برج الجوزاء اضافةً الى التعلّق المرضي بالهاتف، التأخير الدائم، الملل السريع والهروب من المواجهة. فهل يكون الجوزاء أيضاً من الأبراج الجبانة التي مستحيل أن تواجه

السرطان

أكثر العادات السيئة لدى برج السرطان هي ادمان التلفزيون، النكد والتذمر المتواصلين، التمسّك بالأشياء والأغراض، الحساسية المطلقة والفوضى في كلّ شيء.

الأسد

رغم أنّه يبقى الملك ولكن له عادات سيئة أيضاً وأبرزها: التكبّر، التفرد في القرارات، المبالغة في الأخبار، عدم الوفاء بالوعود وأخذ كلّ شيء بصورة شخصية.

العذراء

عادات العذراء المزعجة هي اعطاء النصائح حتّى حين لا تطلب منه، يقوم التنظير على حياة الآخرين، التهكّم والسخرية في الحياة، الاهمال وعدم الاعتذار مهما كلن الخطأ فادحاً.

الميزان

ينفق النقود من دون تفكير، ينسى الأسماء، يستميت لإرضاء الآخرين، يتسرّع في الأحكام، ويقع في الغرام بصورة سريعة ومتهورة.

العقرب

الهوس في الأشياء، الرغبة الدائمة في التحكّم بالأحداث بنفسه، يخاف من الخسارة وصبّ الغضب والتوتر على الآخرين، اخفاء الأسرار حتّى عن أقرب الناس، والتعلّق المرضي بالناس.

القوس

هناك حسنات الارتباط ببرج القوس، ولكن هذا لا يعني أنه خالي من الصفات السيئة، وهي: كسر الوعود، غير صبور ، الادمان على العمل، قول ما لا يعنونه والاخفاق في الحكم على الآخرين.

الجدي

انتقاد الآخرين، عدم تحمّل النقد، اعتبار أنّه أفضل من سواه من الناس، التهوّر في تناول الطعام والعصبية المطلقة هي أسوأ الصفات التي يعاني منها الجدي.

الدلو

عادات الدلو السيئة غريبة نسبياً فهي ادمان ألعاب الهاتف النقال ، شراء أغراض لا يحتاجها، السهز الى ساعات متأخرة، افشاء الأسرار والبخل.

الحوت

عادات الحوت السيئة تنقلب عليه فقط، لأنّها تتمثّل بالتمادي بالأحلام، بناء السيناريوهات، القيادة بشكل سريع، اهمال الصحّة وعدم الالتزام.

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