اعرفي نسبة الحب بين برجك والأبراج الأخرى!

كل فتاة تحب أن تعرف نسبة الحب بينها وبين حبيبها

كل فتاة تحب أن تعرف نسبة الحب بينها وبين حبيبها، لذلك اعرفي نسبة الحب في برجك اليوم... لحساب نسبة توافق الأبراج الفلكية مع بعضها البعض في الحب، وهي:

توافقات برج الحمل مع الأبراج الأخرى:

الحمل 50 %، الثور 20 %، الجوزاء 50 %، السرطان 50 %، الأسد 15 %، العذراء 25 %، الميزان 85 %، العقرب 20 %، القوس 95 %، الجدي 35 %، الدلو 85 %، الحوت 25 %.

يغرم مولود برج الحمل بمواليد برج العقرب، وأكثر الأبراج التي تزعجه هو برج الميزان، أفضل الأصدقاء بالنسبة له هو الدلو، وأكثر الأبراج صعوبة في التعامل الحوت.

توافقات برج الثور مع الأبراج الأخرى:

الحمل 20 %، الثور 75 %، الجوزاء 35 %، السرطان 80 %، الأسد 35 %، العذراء 85 %، الميزان 75 %، العقرب 75 %، القوس 30 %، الجدي 95 %، الدلو 20 %، الحوت 80 %.

يغرم مولود برج الثور بمواليد برج القوس، وأكثر الأبراج التي تزعجه هو برج العقرب، أفضل الأصدقاء بالنسبة له هو الحوت، وأكثر الأبراج صعوبة في التعامل الحمل.

توافقات برج الجوزاء مع الأبراج الأخرى:

الحمل 50 %، الثور 35 %، الجوزاء 55 %، السرطان 50 %، الأسد 75 %، العذراء 20 %، الميزان 90 %، العقرب 35 %، القوس 75 %، الجدي 55 %، الدلو 90 %، الحوت 50 %.

يغرم مولود برج الجوزاء بمواليد برج الجدي، وأكثر الأبراج التي تزعجه هو برج القوس، أفضل الأصدقاء بالنسبة له هو الحمل، وأكثر الأبراج صعوبة في التعامل الثور.

توافقات برج السرطان مع الأبراج الأخرى:

الحمل 50 %، الثور 80 %، الجوزاء 60 %، السرطان 50 %، الأسد 35 %، العذراء 65 %، الميزان 20 %، العقرب 75 %، القوس 20 %، الجدي 95 %، الدلو 50 %، الحوت 90 %.

يغرم مولود برج السرطان بمواليد برج الدلو، وأكثر الأبراج التي تزعجه هو برج الجدي، أفضل الأصدقاء بالنسبة له هو الثور، وأكثر الأبراج صعوبة في التعامل الجوزاء.

توافقات برج الأسد مع الأبراج الأخرى:

الحمل 75 %، الثور 35 %، الجوزاء 75 %، السرطان 35 %، الأسد 35 %، العذراء 25 %، الميزان 70 %، العقرب 20 %، القوس 90 %، الجدي 25 %، الدلو 70 %، الحوت 15 %.

يغرم مولود برج الأسد بمواليد برج الحوت، وأكثر الأبراج التي تزعجه هو برج الدلو، أفضل الأصدقاء بالنسبة له هو الجوزاء، وأكثر الأبراج صعوبة في التعامل السرطان.

توافقات برج العذراء مع الأبراج الأخرى:

الحمل 15 %، الثور 85 %، الجوزاء 20 %، السرطان 65 %، الأسد 25 %، العذراء 45 %، الميزان 30 %، العقرب 65 %، القوس 25 %، الجدي 85 %، الدلو 35 %، الحوت 65 %.

يغرم مولود برج العذراء بمواليد برج الحمل، وأكثر الأبراج التي تزعجه هو برج الحوت، أفضل الأصدقاء بالنسبة له هو السرطان، وأكثر الأبراج صعوبة في التعامل الأسد.

توافقات برج الميزان مع الأبراج الأخرى:

الحمل 85 %، الثور 75 %، الجوزاء 90 %، السرطان 20 %، الأسد 70 %، العذراء 30 %، الميزان 90 %، العقرب 45 %، القوس 65 %، الجدي 10 %، الدلو 90 %، الحوت 20 %.

يغرم مولود برج الميزان بمواليد برج الثور، وأكثر الأبراج التي تزعجه هو برج الحمل، أفضل الأصدقاء بالنسبة له هو الأسد، وأكثر الأبراج صعوبة في التعامل العذراء.

توافقات برج العقرب مع الأبراج الأخرى:

الحمل 10 %، الثور 75 %، الجوزاء 35 %، السرطان 75 %، الأسد 20 %، العذراء 65 %، الميزان 45 %، العقرب 80 %، القوس 15 %، الجدي 70 %، الدلو 30 %، الحوت 65 %.

يغرم مولود برج العقرب بمواليد برج الجوزاء، وأكثر الأبراج التي تزعجه هو برج الثور، أفضل الأصدقاء بالنسبة له هو العذراء، وأكثر الأبراج صعوبة في التعامل الميزان.

توافقات برج القوس مع الأبراج الأخرى:

الحمل 95 %، الثور 30 %، الجوزاء 75 %، السرطان 20 %، الأسد 90 %، العذراء 25 %، الميزان 65 %، العقرب 15 %، القوس 75 %، الجدي 15 %، الدلو 60 %، الحوت 20 %.

يغرم مولود برج القوس بمواليد برج السرطان، وأكثر الأبراج التي تزعجه هو برج الجوزاء، أفضل الأصدقاء بالنسبة له هو الميزان، وأكثر الأبراج صعوبة في التعامل العقرب.

توافقات برج الجدي مع الأبراج الأخرى:

الحمل 35 %، الثور 95 %، الجوزاء 55 %، السرطان 95 %، الأسد 25 %، العذراء 85 %، الميزان 10 %، العقرب 70 %، القوس 15 %، الجدي 70 %، الدلو 30 %، الحوت 45 %.

يغرم مولود برج الجدي بمواليد برج الأسد، وأكثر الأبراج التي تزعجه هو برج السرطان، أفضل الأصدقاء بالنسبة له هو العقرب، وأكثر الأبراج صعوبة في التعامل القوس.

توافقات برج الدلو مع الأبراج الأخرى:

الحمل 85 %، الثور 20 %، الجوزاء 90 %، السرطان 50 %، الأسد 70 %، العذراء 35 %، الميزان 90 %، العقرب 30 %، القوس 60 %، الجدي 30 %، الدلو 80 %، الحوت 35 %.

يغرم مولود برج الدلو بمواليد برج العذراء، وأكثر الأبراج التي تزعجه هو برج الأسد، أفضل الأصدقاء بالنسبة له هو القوس، وأكثر الأبراج صعوبة في التعامل الجدي.

توافقات برج الحوت مع الأبراج الأخرى:

الحمل 25 %، الثور 80 %، الجوزاء 50 %، السرطان 90 %، الأسد 15 %، العذراء 65 %، الميزان 20 %، العقرب 65 %، القوس 20 %، الجدي 45 %، الدلو 35 %، الحوت 90 %.

يغرم مولود برج الحوت بمواليد برج الميزان، وأكثر الأبراج التي تزعجه هو برج العذراء، أفضل الأصدقاء بالنسبة له هو الجدي، وأكثر الأبراج صعوبة في التعامل الدلو

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