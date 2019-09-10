يحتوي العدس على العديد من العناصر الغذائيّة، فهو يحتوي على كمياتٍ كبيرة من الألياف، ومعدن الحديد، وكذلك على البروتينات، وتتعدد طُرق طهي العدس حول العالم، وفيما يلي كيفيّة عمل العدس الهنديّ مع الكاري:

المكوّنات:

- كوب من العدس المُشكَّل، والبازيلاء.

- ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق الكاري.

- نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

- ملح حسب الرغبة.

- أربع حبّات من الثوم.

- ملعقة صغيرة من الأوريغانو.

- كوب من الخُضار المُجمَّدة والمُشكَّلة كالجزر، والذرة، والفاصولياء الخضراء وغيرها حسب الرغبة.

- نصف كوب من الأرزّ البُنيّ.

طريقة التحضير:

- أولاً نضع خمسة أكواب من الماء في قدرٍ كبير، ونتركه على النار حتَّى يغلي الماء، ونُضيف عندها العدس، والبازيلاء.

- ثم نُضيف التوابل، والثوم، ونترك المكوّنات لكي تنضج لمُدَّة خمسن دقيقة على نار متوسِّطة الحرارة.

- ثم نضع كوباً وربع من الماء في قِدرٍ آخر، وبعد أن يغلي الماء نُضيف الأرزّ.

- ثم نتركه على النار متوسِّطة الحرارة إلى أن يُمتص الماء، ويجب عدم تحريك الأرزّ أثناء الطهي.

- ثم نُضيف الخُضار المُجمَّدة إلى العدس، ونتركها كي تطهو لمُدَّة خمس دقائق إضافيّة، أو إلى أن تنضج الخُضار تماماً.

- وأخيراً نُقدِّم العدس بالكاري فوق الأرز، أو إلى جانب الأرزّ، وصحتين وعافية.

المزيد من مطبخ البوابة:

الفول المدمس للرجيم

طبق الثوم بالفطر والبطاطا

كفتة البطاطس باللحمة المفرومة