طبق الفول المدمّس من الأطباق التقليدية القديمة وهو من أنواع البقوليات التي لها فوائد عديدة ومختلفة. يُمكن تَحضير طبق الفول المدمّس بالعديد من الطرق؛ فمثلاً يوجد الفول المدمّس بالطماطم، والفول المدمس بالطحينة، وفي مصر يتمّ تحضير طبق الفول المدمس بالتغميس؛ أي تغميس رغيف الخبز بالفول المدمس.

وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل الفول المدمس للرجيم:

المكوّنات:

- كوبان من الفول المسلوق.

- ستة فصوص من الثوم المهروس.

- ملعقة صغيرة من الملح.

- ملعقتان صغيرتان من الكمون.

- نصف كوب من عصير الليمون.

- كوبان من الماء.

- كمية من البصل للتقديم.

- كمية من الفجل للتقديم.

طريقة التحضير:

- أولاً نغلي الماء على نار منخفضة.

- ثم نضيف الفول إليه، ونهرسه قليلاً حتى يكثف الخليط. نرفع المزيج عن النار، ونصبه في طبق التقديم.

- ثم نخلط الملح وعصير الليمون الطازج، والكمون، والثوم.

- ثم نضيف المزيج إلى الفول في طبق التقديم، ونحرك المكونات من جديد.

- ثم نقدم الفول المدمس على مائدة الطعام إلى جانب الفجل والبصل، وصحتين وعافية.

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