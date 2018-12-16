دراسة:العسل يمكن أن يساعد في تحسين أعراض السعال

أوصت أحدث الإرشادات الطبية في بريطانيا بتناول العسل كعلاج أولي فعال لغالبية الذين يعانون من السعال، بجانب علاجات أخرى لا تتطلب وصفة طبية.

وتقول الإرشادات الجديدة المقترحة من المعهد الوطني للصحة والرعاية الممتازة (NICE) والصحة العامة البريطانية (PHE) أن هناك بعض الأدلة المحدودة على أن "العسل يمكن أن يساعد في تحسين أعراض السعال".

ويقول مسؤولو الصحة إن الأطباء نادرا ما يصفون المضادات الحيوية لعلاج السعال، لأنها لا تكون فعالة بشكل كبير في غالبية الحالات ولا تخفف من أعراض المرض.

وفي أغلب الأحيان يتحسن المريض ويخف السعال من تلقاء نفسه خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وتهدف التوصيات الطبية الجديدة لمواجهة مشكلة مقاومة الجسم للمضادات الحيوية وبالتالي تراجع فعاليتها.

ويتسبب الإفراط في استخدام المضادات الحيوية إلى زيادة مقاومة الفيروسات وإيجاد جراثيم قوية تقاوم الأدوية مما يصعب علاج العدوى.

ويعد تناول مشروب ساخن محلى بالعسل مع الليمون والزنجبيل، علاج منزلي معروف للسعال والتهاب الحلق.

ويُنصح المرضى باستخدام هذه العلاجات الطبيعية والانتظار حتى تتحسن الأعراض من تلقاء نفسها، قبل الذهاب إلى الطبيب.