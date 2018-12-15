اصنعيه بنفسك: شامبو طبيعي من العسل

شامبو طبيعي من العسل

هل تعانين من الشعر الجاف والمجعد، قد تساعد بعض أنواع البلسم المرطب والسيروم المضاد للتجعد في علاج المشكلة مؤقتا ولكن المنتجات الطبيعية تبقى افضل ولا تسبب الضرر للشعر.

تعلمي معنا طريق صنع شامبو العسل لك وكهدية لا صدقاءك في موسم الأعياد. يساعد العسل على تقليل حكة الرأس والقشرة. كما يتميز بخواص مضادة للبكتيريا والفطريات، فيساعد على مكافحة العدوى وتقوية جذور الشعر لتقليل معدل التساقط. يساعد العسل كذلك على ترطيب الشعر وتغذية الجذور بكافة العناصر الأساسية من المعادن والفيتامينات.

المكونات:

عسل أبيض طبيعي ونقي

ماء مفلتر

بضع قطرات من الزيوت العطرية كزيت الجزر أو زيت شجرة الشاي

الطريقة:

لتحضير الشامبو، اخلطي 3 ملاعق كبيرة من العسل مع 3 ملاعق كبيرة من الماء المفلتر. كما يمكن تسخين الخليط قليلاً للحصول على قوام متجانس في حالة الرغبة.

يصبح القوام خفيف تماما فلا تقلقي.

في حالة الرغبة، يمكنكِ إضافة بضع قطرات من أي زيت عطري كزيت الجزر أو زيت اللافندر العطري للحصول على رائحة عطرية جذابة مع تعزيز فوائد الشامبو لترطيب وتغذية الشعر.

يستخدم الشامبو على الشعر المبلل مع تدليك فروة الرأس في حركات دائرية لضمان تغلغل الخليط جيداً بين خصلات الشعر لبضع دقائق.

بعد ذلك، يشطف الشعر جيداً بالماء البارد ولا حاجة لاستخدام البلسم المرطب.

يمكنكِ استخدام غسول خل التفاح المخفف مع الماء لشطف الشعر والتخلص من أي بقايا على فروة الرأس.