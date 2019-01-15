4 عادات يومية تسبب العقم

التدخين والإفراط في تناول الطعام يسبب العقم

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى" بولد سكاى" بعض العادات اليومية التى تتسبب فى الإصابة بالعقم وعدم القدرة على الإنجاب، فإذا كنت تخطط لإنجاب طفل فى المستقبل فهناك بعض العادات اليومية التى يمكن أن تسبب العقم وتشمل الآتى:

1.التدخين :

يمكن أن يسبب العقم لدى كل من الرجال والنساء .

2.الإفراط فى تناول الطعام:

يسبب السمنة التى تكون واحدة من الأسباب الرئيسية للعقم عند النساء.

3.أخذ مضادات الاكتئاب:

لأنها يمكن أن تؤثر على الأداء الجنسى لكل من الجنسين ويمكن أن تؤثر على نوعية الحيوانات المنوية.

4- أخذ الفيتامينات :

يمكن لبعض الفيتامينات أن تؤثر على خصوبتك، فى حال أخذها أكثر من اللازم دون إشراف طبيب.

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