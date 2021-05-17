العكوب الفلسطيني هو نبات شوكي، ينمو في جبال الجليل والأغوار ونابلس، ينمو العكوب في فصل الربيع و يعتبر من النباتات البرية المفيدة والمغذية والغنية بالحديد والمعادن.

وتشتهر نابلس باهتمامها الشديد بهذا الطبق، ويطهى بطريقتين: فإماأن يطهى العكوب المنظف والمقطع مع اللحم والبصل باللبن الرايب. أو يحمص العكوب بزيت الزيتون.

ينظف العكوب جيداً من الأشواك ويطبخ مع اللحم أو مع صلصة الطماطم ويمكن ان يطبخ مع البصل المفروم وزيت الزيتون ، ولنبات العـكوب موسم معين تقوم الرويات بجمعه من البراري وهو نبات شوكي يتم تنظيفه وازالة الشوك والاحتفاظ باللب الابيض لتحول الى مفركة رائعة مليئة بالفوائد.

العكوب الفلسطيني

مقادير العكوب الفلسطيني

١كغ من العـكوب.

نصف كيلو من لحم الموزات.

كوب من الزيت النباتي.

عصير ليمونه "حسب الرغبة"

بصلة واحدة مفرومة.

ملعقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة.

رشة بهار ورشة فرفة.

طريقة تحضير العكوب الفلسطيني