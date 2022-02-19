العلاج الإشعاعي: الآثار الجانبية والغرض من هذه العملية

العلاج الإشعاعي هو علاج للسرطان يستخدم موجات عالية الطاقة لتدمير الخلايا السرطانية، بحيث تمنع الأمواج الخلايا السرطانية من النمو وصنع المزيد من خلال التأثير على الحمض النووي بداخلها، ويمكن أن يتلف أحيانًا الخلايا غير السرطانية.

ويستهدف العلاج الإشعاعي منطقة مصابة بموجات عالية الطاقة، وغالبًا ما يكون موقع الورم أو المكان الذي تمت فيه إزالة الورم أثناء الجراحة لتدمير أي خلايا سرطانية متبقية.

ويكون هذا النوع من العلاج مثاليًا في بعض الأحيان لأنه يسمح للأطباء بالتأثير فقط على أجزاء معينة من جسمك، على عكس علاجات السرطان الأخرى مثل العلاج الكيميائي الذي يمكن أن يؤثر على الخلايا في جسمك بالكامل.

أنواع العلاج الإشعاعي

هناك نوعان من العلاج الإشعاعي، وسيأخذ طبيبك في الاعتبار العديد من العوامل عند تحديد الأفضل لك، بما في ذلك:

نوع السرطان

حجم الورم

موقع السرطان

قرب السرطان من الأنسجة الأخرى الحساسة للإشعاع

صحتك العامة

ما إذا كنت ستحتاج إلى علاج آخر للسرطان

العمر

العلاج الإشعاعي بالشعاع الخارجي

مع العلاج الإشعاعي الخارجي، ترسل آلة كبيرة موجات إشعاعية إلى موقع السرطان من خارج الجسم، ولا يمكنك رؤية الأشعة، والجهاز لا يلمسك ولكنه يتحرك من حولك، حيث تسمح له الحركة بإرسال الإشعاع من اتجاهات مختلفة عديدة.

ويستخدم الأطباء هذا النوع من الإشعاع كعلاج لاستهداف جزء معين من جسمك، فعلى سبيل المثال، عند استخدامه لسرطان الثدي، يستهدف الإشعاع صدرك فقط بدلاً من جسمك بالكامل.

العلاج الإشعاعي الداخلي

يتم العلاج الإشعاعي الداخلي بطرق مختلفة، وباستخدام العلاج العضدي، قد يزرع الطبيب مصدرًا للإشعاع في جسمك بالقرب من موقع السرطان، وغالبًا ما تكون مصادر الإشعاع في شكل كبسولات، شرائط، أسلاك، أنابيب، أو سائل.

عادة ما تتم هذه العملية داخل غرفة العمليات من أجل احتواء الإشعاع، ويستخدم الأطباء والفنيون عادةً اختبارات التصوير للتأكد من أن الغرسة تذهب في المكان الذي تحتاجه، وقد يتم تخديرك بشكل عام حتى تنام أثناء العملية، أو قد تتلقى تخديرًا موضعيًا لتخدير المنطقة التي تتلقى فيها الغرسة.

واعتمادًا على قوة الإشعاع وحجم وموقع الغرسة، قد تحتاج إلى البقاء في المستشفى لبضعة أيام للعلاج، وإذا كانت الغرسة أصغر، فقد تتمكن من العودة إلى المنزل بعد العلاج، ولكن من المحتمل أن يكون لديك إرشادات واحتياطات محددة يجب اتباعها.

من ناحية أخرى، عند تلقي الإشعاع في الشكل السائل، يتم إعطاؤه عبر الفم أو الخط الوريدي أو الحقن، وقد تعطي سوائل جسمك أيضًا إشعاعًا لبعض الوقت بعد الاختبار، وبالنسبة لسرطانات الجلد، يمكن تطبيق هذا النوع من الإشعاع مباشرة على الجلد.

ما هي فوائد العلاج الإشعاعي ؟

العلاج الإشعاعي هو أداة أساسية لعلاج السرطان وغالبًا ما يستخدم مع العلاجات الأخرى، مثل العلاج الكيميائي أو جراحة إزالة الورم، والأهداف الرئيسية للعلاج الإشعاعي هي تقليص الأورام وقتل الخلايا السرطانية.

هناك العديد من الأسباب التي تجعل الأطباء يختارون علاج السرطان بالإشعاع، حيث يستخدمونه في:

تدمير جميع الخلايا السرطانية

تقلص الورم

منع السرطان من العودة

علاج أعراض السرطان

الآثار الجانبية للعلاج الإشعاعي

يتفاعل كل شخص مع العلاج الإشعاعي بشكل مختلف، ومن الأفضل اعتبار أن الآثار الجانبية ممكنة، على الرغم من أنك قد لا تعاني من كل أو أي منها.

وقد يؤثر موقع ونوع السرطان إلى جانب صحتك العامة على شدة وعدد الآثار الجانبية، وقد تؤثر أي حالات موجودة مسبقًا لديك قبل تلقي تشخيص السرطان أيضًا على كيفية استجابتك للعلاج.

وفي الواقع، يمكن رؤية بعض الآثار الجانبية في وقت العلاج أو بعده مباشرة، ومع ذلك، قد تعاني من آثار جانبية طويلة المدى بعد أشهر أو سنوات من الإشعاع، وضع في اعتبارك مناقشة هذه الآثار الجانبية والتخطيط لها مع طبيبك مسبقًا، حيث يمكنه المساعدة في تحديد كيفية منع أو إدارة الآثار الجانبية عندما يكون ذلك ممكنًا.

يمكن أن تشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا للعلاج الإشعاعي ما يلي:

التعب

عندما تعاني من التعب، قد تشعر بالتعب أو انخفاض الطاقة، ويمكن أن تشعر بالتجفيف بعد الإشعاع لأن بعض خلاياك السليمة قد تتضرر أيضًا مع الخلايا السرطانية، ومع استمرارك في المزيد من العلاجات، قد تشعر بالتعب.

وقد تختلف مدة وشدة التعب الناجم عن الإشعاع اعتمادًا على نوع العلاج الذي تتلقاه، فعادةً ما يبدأ الأشخاص الذين يتلقون العلاج الإشعاعي في الشعور بالإرهاق في الأسبوع الثالث تقريبًا، وغالبًا ما يزداد التعب سوءًا بحلول الأسبوع السادس من العلاج ويمكن أن يظل على هذا النحو حتى اكتمال العلاج.

تهيج الجلد

في موقع الإشعاع، قد تبدأ بشرتك في التغيير، حيث يمكن أن تتراوح شدة هذا التغيير من الاحمرار الطفيف إلى القروح النامية، والتهاب الجلد الإشعاعي هو رد فعل شائع للعلاج، حيث قد تعاني من بعض الجفاف وتلاحظ تقشر بشرتك، ومع ذلك، يمكن أن يصل أيضًا إلى طبقات أعمق من الجلد، مما يؤدي إلى تقرحات وألم ونزيف.

تساقط الشعر

إذا تلقيت علاجًا إشعاعيًا في أماكن من جسمك بها شعر، فقد تعاني من تساقط الشعر في جميع أنحاء الموقع، على سبيل المثال، إذا تلقيت علاجًا إشعاعيًا على رأسك، فقد تفقد بعضًا أو كل شعرك.

انخفاض عدد خلايا الدم

نظرًا لأن الإشعاع يقتل الخلايا السرطانية، فيمكنه أيضًا قتل الخلايا السليمة في جسمك المسؤولة عن مساعدتك في مكافحة العدوى ووقف النزيف، وإذا أصبح عدد خلايا الدم لديك منخفضًا جدًا، فقد يوقف طبيبك العلاج مؤقتًا حتى يعود إلى مستوى معين.

الألم

نظرًا لأن العلاج الإشعاعي يسبب تورمًا ويقتل الخلايا السليمة، فقد يتفاعل جسمك مع الألم، وقد يقترح الطبيب الذي يعالج السرطان طرقًا للتعامل مع ألمك، بما في ذلك الأدوية والعلاجات الأخرى.

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