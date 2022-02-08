ما هي أسباب تحول لون البول إلى أحمر بعد تناول الشمندر؟ الشمندر من الخضار الصحية والمهمة إذ يقدّم منافع متعددة للصحة لكن عند تناول الشمندر قد نلاحظ تبدّلاً في لون البول والبراز إلى اللون الأحمر وعندما نرى ذلك نشعر بالخوف والتوتر، من بين أسباب ظهور اللون الأحمر نقص الحديد في الجسم، ومن المهم معرفة أن تبدّل لون البول أو البراز لا يشكّل أي ضرر على الصحة.

يحتوي الشمندر على نسبة مرتفعة من الصبغات الحمراء وهي تعمل كمضادات للأكسدة تحارب أمراض السرطان وأبرزها سرطان القولون.

الصبغات الحمراء الموجودة في الشمندر تنقسم داخل المعدة والقولون، وعندما تكون نسبة حمض الأكساليك مرتفعة في الجسم، يحفظ اللون الأحمر ويتحوّل بفعله لون البول والبراز إلى أحمر أيضًا، ويشار إلى أن حمض الأكساليك موجود في عدة مأكولات مثل السبانخ وغيرها.

هل الشمندر يغير لون البول للحامل؟

استهلاك عصير الشمندر وجذور الشمندر بنسب كبيرة يؤثر علي لون البول، ويظهر باللون الوردي، لون البول بسبب البنجر يحدث للأشخاص المصابون بفقر الدم، والأشخاص الذين تم إعطائهم المُكملات تغير لون البول لديهم، وتغيير لون البول بسبب الشمندر ليس بالأمر الخطير لكنها تؤكد وجود مشاكل بشأن عملية التمثيل الغذائي .

هل الشمندر يغير لون البراز إلى أحمر؟

الشمندر يعمل على تغيير لون البراز إلى الأحمر أو الى اللون الأسود لأنه يحتوي على مادة كيميائية تسمى "بيتا سيانين" ولكن أثناء عملية الهضم تتحلل هذه المادة وتفقد خواصها وفى بعض الأحيان لاتتحلل وتجعل الشمندر محافظًا على لونه الأحمر ويكسب ذلك البراز اللون الأحمر أو الأسود.

هل البنجر يغير لون البول؟

نعم، يتسبب تناول الشمندر إلى تغير لون البول أو البراز، حيث يظهر البول باللون الوردي بعد تناول جذور البنجر أو عصيره.

فوائد الشمندر للمسالك البولية

يعتبر الشمندر غنيٌ بمضادات الأكسدة والتي تحمي أنسجة الجسم من أضرار الجذور الحرة.

يعتبر الشمندر غنيٌ بالنترات الغذائية التي تتحول في الجسم إلى أكسيد النتريك الذي يساعد على توسيع الأوعية الدموية وبالتالي يخفض من ضغط الدم أو يقي من ارتفاع ضغط الدم.

أضرار الشمندر على المعدة

ظهور البول باللون الوردي وخصوصاً للذين يعانون من نقص في الحديد.

الشمندر لا يناسب مرضى الكلى فهو غني بالأوكسالات والتي يمكن أن تسبب حصوات الكلى.

ظهور الطفح الجلدي، والحكة، والقشعريرة والحمى

مشاكل في الأحبال الصوتية

لون البراز ملون

إذا كان ضغط الدم منخفض يفضل الابتعاد عن تناول الشمندر.

تغييرات في حركة المعدة والإسهال والمغص ايضاً.

يحتوي الشمندر على نسبة عالية من السكر

يحتوي الشمندر على النتريت الذي يسبب تأثيرات ضارة للحوامل

مما أن يسبب النقرس

الشمندر غني جداً بالحديد والمغنيسيوم والنحاس والفوسفور لكن في حال الاستهلاك المفرط يمكن أن يؤدي إلى تراكم تلك المعادن في الكبد مما قد يضر بالبنكرياس أيضًا.

فوائد عصير الشمندر

خفض ضغط الدم

تحسين تدفق الدم إلى الدماغ لدى كبار السن خصوصًا، ما قد يبطئ من وتيرة تقدم مرض الخرف وأمراض الدماغ والأعصاب الأخرى.

تنقية الدم من الشوائب والسموم، مما يساعد على جعل البشرة تبدو في أفضل مظهر ويزيد من رونقها.

توسعة الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم في الجسم بشكل عام ما يزيد من النشاط ويرفع كذلك من مستويات الطاقة في الجسم والقدرة على التحمل.

تنقية البشرة وحمايتها من التصبغات الجلدية

تنظيم عملية الهضم وتحسينها، كما يساعد على الوقاية من الإمساك.

تعزيز صحة القلب ومنع تكون الجلطات

تزود الجسم بالطاقة والمواد الغذائية مع بداية اليوم خصوصًا.

علاج أمراض السرطان.

تحسين عملية الهضم لأنه غني بالألياف

يساعد على خفض فرص حصول ولادة مبكرة للطفل.

خفض الكولسترول

تقوية جهاز المناعة

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