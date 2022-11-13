العلاج النفسي: دروس هامة ستغير حياتك يمكن أن يغير العلاج النفسي حياتك بشكل كبير. فالعلاج النفسي سيجعلك تشعر بالتحسن وسيساعدك على اكتساب منظور جديد تجاه الحياة. فالتعامل مع المواقف العصيبة يمكن أن يشعرك بالقلق والإحباط. كما يعمل العلاج كآلية ممتازة للتكيف يمكن أن تساعدك على إيصال أكبر مخاوفك ورغباتك ومشاعرك بطريقة هادئة ومعقولة وسلمية.

إليك بعض الأشياء التي يمكن أن تتعلمها من العلاج والتي ستغير حياتك للأفضل:

العلاج النفسي: دروس هامة ستغير حياتك

استمتع باللحظة

التركيز الشديد على المستقبل يمكن أن يجلب لك المزيد من المخاوف والمشاكل. التوتر من المستقبل يمكن أن يفسد الحاضر لك. بينما التركيز على السعادة التي تملكها في الوقت الحالي سيجعلك تشعر بتحسن كبير. مواكبة التدفق هو ما يجب أن تركز عليه.

العلاج النفسي: دروس هامة ستغير حياتك

لا تبذل جهدًا في التعامل مع الأشخاص الذين لا يبذلون نفس القدر من الجهد

بكل بساطة توقف عن بذل الكثير من الجهد على الأشخاص الذين لا يهتمون بك. إن إهدار طاقتك وجهودك على أشخاص لا يتناسبون مع جهودك لا يستحق كل هذا العناء. ركز على الأشخاص الذين يقدمون كل ما لديهم عندما يتعلق الأمر بك.

العلاج النفسي: دروس هامة ستغير حياتك

أنت لست الوحيد الذي يعاني

تذكر بأنك لست الوحيد الذي يعاني من المشاكل. ولا تعتقد أن مشكلتك فريدة لأن هناك أشخاصاً يواجهون نفس المشكلة بالضبط. العلاقات مترابطة ومن المحتمل أن يشعر شخص ما في مكان ما بنفس الشيء.

العلاج النفسي: دروس هامة ستغير حياتك

خذ وقتك في الحزن على الناس والأشياء

لا بأس إذا كنت تشعر بالحزن الشديد بسبب الانفصال، الوفاة أو الخسارة. ابكي قدر ما تشاء. يحق لك فعل أي شيء للتعبير عن حزنك، لذا لا تمنع نفسك من الحزن على الناس أو الأشياء سواء في الحاضر أو الماضي.

العلاج النفسي: دروس هامة ستغير حياتك

ليس عليك الموافقة على كل شيء

ليس من الضروري أن توافق على كل شيء كل الوقت. يمكنك أن ترفض أو تمتنع. مارس حقك في قول كلا للأشياء التي لا ترتاح لها أو لا ترغب في فعلها. ضع حدودًا صحية وكن مع الأشخاص الذين يحترمونها.

العلاج النفسي: دروس هامة ستغير حياتك

لا بأس إذا كنت لا تشعر بالسعادة طوال الوقت

لا يجب عليك أن تشعر بالسعادة في كل دقيقة من اليوم. يمكنك التعامل مع مجموعة مختلفة من المشاعر المختلطة وهذا أمر طبيعي تمامًا. لست مضطرًا لأن تكون سعيدًا طوال الوقت.

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