10 نصائح لتقليل الفوضى العالقة في عقلك لا يجب أن تكون الفوضى مجرد عناصر مادية في بيئتك، كراكيب قديمة، وكتب وجرائد وثياب بل يمكن أن تشمل العقل، فالفوضى التي تدخل العقل غالباً ما تكون أكثر صعوبة في الاستيعاب:

التفكير في الماضي

التركيز على السلبيات.

القلق بشأن أشياء خارجة عن إرادتك.

التمسك بالمشاعر والتجارب السلبية ، بما في ذلك الاستياء، والغضب ، والحزن.

الاحتفاظ بقائمة مهام ذهنية ، بما في ذلك الأحلام والأهداف غير المكتملة.

وجود مشتتات خارجية ومدخلات حسية ثابتة.

عندما يكون عقلك مشوشًا ، فإنه يضيع وقتك وطاقتك العقلية. كما أنه يخلق ارتباكًا ذهنيًا ، وتشتيتًا ، وفوضى تمنعك من وضع أولويات واضحة ، واتخاذ القرارات ، والتركيز ، والإنتاجية. عندما يكون عقلك مليئًا بالفوضى ، فأنت غير موجود ، مما يؤدي إلى فقدان الاتصال بنفسك ، وبيئتك ، وعلاقاتك ، واللحظة التي تكون فيها.

حان الوقت للتخلي عن العادات العقلية التي تمنعك من الوصول إلى إمكاناتك الكاملة. من أجل بناء عضلات عقلية والتخلص من فوضى عقلك ، يجب أن تكون محدداً بشأن المكان الذي تضع فيه انتباهك وكيف تقضي وقتك وطاقتك. عندها فقط يمكنك كشف أنماط التفكير غير الصحية التي تجعلك عالقًا وتشوش ذهنك.

إليك 15 نصيحة لمساعدتك على تنظيف عقلك من الفوضى وترتيبه:

10 نصائح لتقليل الفوضى العالقة في عقلك

الحصول على قسط من النوم

للنوم فوائد عديدة ، بما في ذلك المساعدة في تحسين حالتك العقلية. إذا كنت لا تحصل على قسط كافٍ من النوم ، فإن التأثير الأكثر شيوعًا هو النعاس بالطبع ، ولكن أيضًا "ضبابية الدماغ" – أي عدم القدرة على التفكير بشكل صحيح أو تذكر أي شيء. وفقًا للباحثين ، فإن الحرمان من النوم يعطل قدرة خلايا الدماغ على التواصل مع بعضها البعض ، مما يؤدي إلى هفوات عقلية مؤقتة. إذا كنت تريد البدء في التخلص من الفوضى العالقة في ذهنك وخلق عادات صحية ، فابدأ بالحصول على قسط من النوم المريح.

10 نصائح لتقليل الفوضى العالقة في عقلك

التأمل

إذا لم تخصص وقتًا للتأمل لن يكون عقلك قادرًا على التجديد بل سيبقى عالقًا في الواقع. من خلال الالتزام بممارسة التأمل ، ستأخذ عقلك إلى مكان يكون فيه الوضوح طبيعيًا وبلا مجهود. عندما تتأمل ، ستساعد في تقليل الارتباك من خلال توضيح أولوياتك ، وستتحسن في تركيز انتباهك وتقليل الإلهاء. خذ بعض الوقت لممارسة التأمل وادخله في روتينك اليومي لمساعدتك على تنظيم عقلك.

10 نصائح لتقليل الفوضى العالقة في عقلك

نقل الأفكار إلى ورق

من أفضل الطرق لمساعدتك على تفريغ الطاقة السلبية من عقلك هي أن تأخذ كل تلك الأفكار والمهام التي تدور في عقلك وتدونها. إن وضعها على الورق سيخرجها من رأسك لأنه يسمح لك بالتخلي عن المسؤولية التي يجب أن تتذكرها ، مما يؤدي إلى تشويش عقلك في هذه العملية.

إذا كنت من النوع الذي يولد أفكارًا جديدة باستمرار. فقد ترغب في البحث عن طريقة لتخزين أفكارك ، بدلاً من الاحتفاظ بها في رأسك، مما يجعل من الصعب إدارتها. احمل معك دفتر ملاحظات صغير حتى تتمكن من تدوين أفكارك الجديدة. الهدف هو اختيار مكان واحد لتخزينها والالتزام به حتى تعرف مكان العثور عليها.

10 نصائح لتقليل الفوضى العالقة في عقلك

كتابة اليوميات

إذا كان سرد أفكارك ومشاعرك وما إلى ذلك ، لا يمنعك تمامًا من اجترار الأفكار ، فلديك خيارات أخرى. على سبيل المثال ، إذا كنت تحاول حل مشكلة ما وليس لديك المساحة الذهنية للقيام بذلك أو لم تستكشف نفسك ومعتقداتك الشخصية بالكامل وتحتاج إلى مساحة للقيام بذلك - فإن الخطوة التالية هي كتابة اليوميات.

يمكن أن تكون كتابة اليوميات علاجية أيضًا. وفقًا لباحثي مركز جامعة روتشستر الطبي ، يعد التدوين أداة مفيدة في إدارة الصحة العقلية. يساعدك على تنظيم أفكارك وفهم عواطفك ، وهي ممارسة صحية لرفاهيتك بشكل عام.

10 نصائح لتقليل الفوضى العالقة في عقلك

تعيين واستكمال الأولويات

قد تكون لديك قائمة مهام طويلة ولا تعرف من حيث تبدأ ، مما يبقي هذه العناصر عالقة في ذهنك. بمجرد تفريغ البيانات عن طريق تدوين مهامك، ابدأ في تصنيفها حسب الأهمية. أي مشروع بمواعيد نهائية صارمة ، وتناول الأدوية ، ودفع الفاتورة، وما إلى ذلك).

سيساعدك تحديد الأولويات على أن تكون واضحًا ومنظمًا. الخطوة الأخيرة هي البدء في فعلها وشطبها من قائمتك للحصول على الراحة القصوى!

10 نصائح لتقليل الفوضى العالقة في عقلك

تقليل تعدد المهام

البشر بطبيعتهم لا يستطيعون القيام بمهام متعددة. كما ان تعدد المهام يمكن أن يفسد عقلك.

لكن الدراسات أظهرت أن تعدد المهام يقلل في الواقع من الإنتاجية ويملأ عقلك بالكثير من النشاط. بدلاً من ذلك ، تحرك على قائمة أولوياتك وركز على مهمة واحدة في كل مرة لتجنب الإجهاد الذهني. لتجنب ضياع الوقت ، يمكنك تعيين مدة محددة لكل مهمة تريدين القيام بها، لضمان إدارة وقتك بشكل جيد.

10 نصائح لتقليل الفوضى العالقة في عقلك

تدرب على الحسم

الحياة في الأساس عبارة عن سلسلة من الاختيارات. بعض القرارات بسيطة. البعض الآخر صعب ويمكن أن يثير ضجة في العواطف ، مما يجعلك تتجنب عملية اتخاذ القرار تمامًا. في الواقع ، يعد التسويف أحد أكبر مسببات الفوضى الذهنية لأنه يتسبب في غمر عقلك بكل تلك القرارات المعلقة التي قمت بتأجيلها. ومع ذلك ، يمكن أن يكون هذا خطأ صريحًا - فنحن نتعرض جميعًا للقصف المستمر بالعديد من الخيارات و "ماذا لو؟" أنه يمكن أن يحول القرار بسرعة إلى شلل تحليلي.

10 نصائح لتقليل الفوضى العالقة في عقلك

تحدى السلبية

يمكن أن تكون السلبية منهكة وتشغل حيزًا كبيرًا في ذهنك. الشعور بالحزن وخيبة الأمل أمر صحي ، لكن الحديث الذاتي السام يزيد من سوء حظك ، مما يفسد تصوراتك للواقع. أول شيء عليك فعله هو أن تدرك كيف تتحدث مع نفسك. ماذا تقول في ذهنك عن نفسك؟ احترس من المؤشرات ، مثل الأفكار المسيئة (أنا شخصية ضعيفة). إذا لاحظت أن الأفكار الموجودة في رأسك أو الكلمات الموجودة على ورقتك بعد تمرين يومياتك هي حديث ذاتي سام ، فقد حان الوقت لتغيير طريقة تفكيرك.

لتغيير طريقة تفكيرك ، عليك أن تبدأ في تحدي نفسك. هل الفكرة دقيقة أم مشوهة؟ في كل مرة تثبت فيها لنفسك أن حديثك السلبي غير صحيح ، سيبدأ عقلك في استبدال الأفكار السلبية بأفكار إيجابية. وعندما يحدث ذلك ، سيتحول عقلك من الشعور بالثقل والفوضى (السلبية) إلى الشعور بالخفة والحرية (الإيجابية).

جزء من تحدي نفسك هو البدء في اكتساب المزيد من التجارب الإيجابية. مارس الامتنان والتعاطف من خلال القيام بشيء ما لتحسين حياتك أو حياة شخص آخر قليلاً. عندما تجد نفسك تفكر بشكل سلبي ، افعل شيئًا يساعدك أو يساعدك شخصًا آخر. بهذه الطريقة ، في المرة القادمة التي تواجه فيها حديثًا سلبيًا عن النفس، يمكنك الاعتراف بأن عقلك ليس دائمًا على حق.

10 نصائح لتقليل الفوضى العالقة في عقلك

ضع ثقتك في شخص محبوب

إذا كنت تشعر بالإرهاق الذهني ، فحاول مشاركة العبء مع من تحب. سواء كانت زوجتك أو صديقك أو أحد أفراد أسرتك أو معالج أو مدرب للحياة ، فإن مشاركة ما يدور في ذهنك مع شخص ما يمكن أن يكون مفيدًا. يمكن أن يساعدك تفريغ أفكارك ومشاعرك على اكتساب المنظور والوضوح ، وكسر دائرة اجترار الأفكار ، وتخفيف عبء حمل كل شيء في رأسك.

10 نصائح لتقليل الفوضى العالقة في عقلك

الحد من استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية

طوال اليوم ، وكل يوم يتم قصف عقلك بالمعلومات الحسية. يضيف التواجد على وسائل التواصل الاجتماعي باستمرار فوضى في الدماغ ويمكن أن يؤثر حتى على صحتك العقلية عن طريق زيادة الاكتئاب والشعور بالوحدة. راقب استخدامك على منصات التواصل الاجتماعي ، وإذا بدأت في ملاحظة تشوش عقلك بالأفكار والمشاعر الناتجة عن إطلاق المنشورات ، فقد حان الوقت لأخذ قسط من الراحة.

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