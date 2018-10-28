ماذا تعرفى عن العلاقة الزوجية أثناء الحمل؟

يؤكد دكتور " هشام الشاعر" استاذ امراض النساء والتوليد والحقن المجهري بكليه الطب جامعه القاهره أن فترة الحمل محاطة ببعض الخرافات والمعتقدات الخاطئة ومن ضمنها ان " العلاقة الزوجية ممنوعة أثناء فترة الحمل " وبالتأكيد هذا كلام غير صحيح ..

ويقول" هشام الشاعر" للوقوف على حقيقة الأمر نحتاج للإجابة على بعض الأسئلة..

1.هل العلاقة الزوجية تضر الجنين ؟

الإجابة لا .. فالجنين موجود داخل الرحم ومحمى بعضلات الرحم ومحاط بكيس وسائل امنيوسي يحمي الجنين من الصدمات كما أن عنق الرحم به بعض الإفرازات التى تحمي الجنين ..

2. هل هناك فائدة للعلاقة الزوجية أثناء الحمل ؟

بالطبع هناك فوائد كثيرة من ضمنها شعور الحامل بالثقة بالنفس وتقلل التوتر وتساعد على الشعور بالراحة والسعادة الذي يؤدى لإفراز بعض المواد بالجسم ( Endorphins ) التى تقلل الاحساس بالألم والإجهاد الموجودين نتيجة وجود الحمل كما أن العلاقة الزوجية تساعد على وجود تواصل نفسي وعاطفى بين الزوجين وهذا يساعدهم بشكل كبير على تخطي هذه الفترة بسلام ..

3. ماذا عن المعتقدات الخاطئة المتعلقة بهذا الموضوع ؟

من ضمن المعتقدات الخاطئة ان العلاقة الزوجية أثناء الحمل تسبب الإجهاض وبالطبع هذا كلام غير صحيح فكل الدراسات العلمية أثبتت أن العلاقة الزوجية لا تسبب الإجهاض. و ايضا يعتقد البعض أن الزوجات أثناء فترة الحمل يفقدن الرغبة الجنسية وايضا هذا كلام غير صحيح.

فالرغبة الجنسية تختلف من امرأة لأخرى وهناك أوقات في الحمل تقل الرغبة الجنسية بسبب أعراض الحمل من القئ والغثيان وغيرهم وأوقات اخري تزداد الرغبة الجنسية وذلك لاستعادة الزوجة لحيويتها و تعودها على أعراض الحمل ..

4. ما هي موانع ممارسة العلاقة الزوجية أثناء الحمل ؟

التاريخ المسبق بوجود اجهاضات متكررة او ولادات مبكرة مع نزيف متكرر أثناء فترة الحمل و وجود المشيمه في وضع غير طبيعي قريبا من عنق الرحم. كما أن الانفجار المبكر للاغشية و نزول السائل الجنيني قبل أوانه من ضمن الموانع.

بالإضافة لوجود عدوى او التهابات عند أي من الزوجين و ضعف عنق الرحم ...

5. هل هناك أضرار من ممارسة العلاقة الزوجية أثناء الحمل ؟

تقتصر الأضرار على الحالات عالية الخطورة او الحالات التى بها مضاعفات و تتمثل الأضرار في :

١- انتقال العدوى او التهابات الجهاز التناسلي.

٢- السائل المنوى يحتوى على بعض المواد التى قد تسبب انقباضات بالرحم.

٣- الوضعيات الغير مناسبة قد تؤدي للضغط على البطن و الرحم وقد تضر الأم والجنين معا.

وينصح "هشام الشاعر" بوجوب الحوار بين الزوجين من أهم ما يساعد على استمرار العلاقة الزوجية أثناء فترة الحمل بالإضافة للمتابعات الدورية مع الطبيب المعالج لتجنب حدوث أي مضاعفات.