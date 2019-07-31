العلم يفسر سبب الوحام اثناء الحمل؟

ماء المخلل ، الفحم ، والجبن ، والمعكرونة ، والثلج، ومعجون الأسنان ماذا؟ نعم ، يمكن للحمل أن يجلب معه الرغبة الشديدة غير العادية لتناول أصناف طبيعية وأخرى غير طبيعية. ويمكن لبراعم الذوق الخاصة بك أن تتصرف بشكل غريب أثناء الحمل ، وهنا بعض من أشد الرغبات الغريبة اثناء الحمل والسبب العلمي وراءها.

الرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات

قد يكون الحمل ممتلئًا بالخوف والتوتر ، خصوصا عند ترقب الحياة بعد وصول الطفل الصغير. تتحول الأمهات إلى الأطعمة التي تجلب الراحة مثل المعكرونة والخبز لأنها تساعدهن على تخفيف التوتر. يساعد تناول الكربوهيدرات البسيطة أيضًا على تخفيف الشعور بالغثيان الذي قد تسببه الأطعمة الأخرى.

الأطعمة الحلوة والحارة

يقول الخبراء إن الرغبة في تناول الأطعمة الحارة أو الحلوة أمر شائع أثناء الحمل ، لأن هذا قد يكون وسيلة طبيعية لضمان أن النساء الحوامل يستهلكن ما يكفي من السعرات الحرارية لحمل صحي.

التراب

نعم ، العديد من النساء يشعرن برغبة ملحة في تناول المواد غير الغذائية مثل التراب في فترة الحمل. بعض النساء الحوامل يتقن لتناول الورق وشم الطلاء. ويطلق على الرغبة في تناول المواد غير الغذائية مصطلح "بيكا". ولا أحد يعرف السبب الدقيق ولكنه قد يكون علامة على نقص الحديد والزنك.

الطحين الخام

تتوق بعض النساء الحوامل لتناول نشاء الذرة والدقيق الخام. تناول هذه العناصر بكميات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى انسداد الأمعاء. إذا شعرت أنك مضطر لتناول مثل هذه الأطعمة ، يرجى التحدث مع طبيبك.

الأطعمة غير الآمنة

بغض النظر عن مدى شغفك ، لا تأكلي أبدًا الأطعمة النيئة مثل اللحوم والحليب غير المبستر أو العصير أو الكحول أو السوشي. فقد تكون هذه الأطعمة ضارة لك ولطفلك.

الثلج

الرغبة في أكل الثلج أمر شائع جدًا لدى الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم (نقص الحديد) ، وهي مشكلة شائعة لدى النساء الحوامل. بعض النساء المصابات ببيكا ونقص الحديد قد يصلن إلى الرغبة في تناول عجين اللعب ، ورماد السجائر ، والغبار ، وعيدان الخشب. ويفضل استشارة الطبيب في هذه الحالة.

الأطعمة المالحة أو الحامضة

قد يجعلك الغثيان المرتبط بالحمل تشتهي الأطعمة المالحة أو الحامضة. تفضل بعض النساء الحوامل تناول الرقائق أو بضع رشفات من عصير الليمون مباشرة في الصباح لأنها تساعد على تهدئة المعدة.