نقشات كلاب "البولكا" المرقطة تسيطر على مجموعة جيفونشي كروز 2024

يبدو أن المدير الإبداعي الجديد لدار جيفونشي لا يكف عن توسيم الدار بالصفات التي يرسخها كل موسم وأهمها العملية البحتة والأسلوب الذكوري وطرحه في اللوكات التي يصممها المدير الإبداعي ماثيو ويليامز موسما تلو الآخر.

وفي مجموعة كروز 2024 كانت هنالك بعد الإضافات الجميلة التي أضافها المصمم لتطغى على الجو العام للمجموعة بحيث رأينا كريستالات وأقمشة بنقشات حيوانية لمزيد من المتعة والجرأة في ذات الوقت للمجموعة الجديدة، وهي ثاني مجموعة يصممها المدير الإبداعي للدار من ضمن موسم "كروز" وغلب الطابع العملي والقطع سهلة الإرتداء والتنسيق على قالب المجموعة التي تتألف من 36 إطلالة.

البدلات بالأسلوب الرسمي من مجموعة جيفونشي

تألقت العارضة الأسترالية الشابة آيلا بيتيرسون بإطلالتين من افتتاحية المجموعة بأسلوب البدلات الرسمية لكن، بطابع العلامة الفرنسية لرقي وأناقة فارهة تتعدى خطوط الجمال.

رأينا الإطلالة الأولى ببليزر أسود بصفي أزرار على الجانب، نسق مع تنورة سوداء بفتحة ساق جانبية جريئة وحذاء جيفونشي بقصة "شارك بامبس" بالجلد الأسود لإطلالة عملية أنيقة وفاخرة تناسب جميع أجزاء اليوم.

أما الإطلالة الثانية وبنفس الصورة الظلية التي قدمت في اللون الأسود، أخذ البليزر والتنورة من اللون الرمادي الكلاسيكي غطاء راقي وعملي زاد من اتسام البدلة الأنثوية بمزيد من الجدية والرقي.

نقشات "دوتس" من كلاب "البولكا" المرقطة تسيطر على المشهد

تماما كما في فيلم كرويلا دوفيل سيطرت النقشة المشهورة على بعض الإطلالات التي حملت هذه الطبعة الأيقونية فجاءت مرة على هيئة كوت أبيض وبني غامق وأسود نسقت مع توب من الكشاكش البيضاء على منطقة الصدر وسروال دينيم بقصة النجار "كاربنتر كت".



اما الإطلالة الثانية فكانت بأسلوب فستان مع قصة هالتر نيك جريئة وراقية مع درابينج على منطقة الخصر.

الدينيم يحضر بألوان غامقة وفاتحة وقطع أساسية لخزانتك

يوجه الدير الإبداعي الجديد للدار توجهاته واهتماماته نحو الفئة المستهلكة الشابة على عكس سابقته المصممة كلير ويت كيلر.

ويتمثل هذا الاهتمام بسيطرة قماش الدينيم ووجوده في جميع المجموعات والتصاميم التي يقدمها المصمم موسما تلو الآخر إضافة إلى تضمينه في القطع التي تعرض على التسوق الإلكتروني على مدار الأسبوع.

رأينا تدرجات الدينيم بين الأسود والأزرق الكلاسيكي ولكن بقصة بنطال كارغو بعدة جيوب تبعا لتريند هذا الصيف. نسق مع جاكيت بياقة من صوف الخراف الأبيض الأنيق.

فساتين سهرة بخطوط أنيقة ونظيفة

تميزت فساتين السهرة بالقصات الكلاسيكية مع الإضافات الأنثوية والقوية التي تزيد من حدة وأناقة الإطلالات فرأينا لوحة ألوان بين كل من الأبيض والأسود ووردي باربي تريند صيف 2023.

نسقت مع موديلات أحذية مختلفة من الدار مثل حذاء "أوفيفيلون" بالجلد الأسود وبوتس جلدي أسود يصل إلى أعلى الركبة.