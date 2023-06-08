ماكسميليان ديفيس يطلق مجموعته الثالثة لـ سالفاتوري فيراغامو كروز 2024

إبداعات المدير الإبداعي الجديد للدار الإيطالية الأيقونية لا تتوقف فقد قدم المصمم والمدير الإبداعي الجديد لدار سالفاتوري فيراغامو المصمم ماكسيميليان ديفيس مجموعة تضمنت قطع عصرية تليق بخزانة امرأة اليوم.

مجموعة قدمت الخياطة الدقيقة والحديثة المصحوبة بالرفاهية الفاخرة، بأسلوب رائع قدمت مجموعة كروز 2024 لموسم رحلات والعطل الصيفية لعام 2024.

مجموعة غلب عليها الطابع العصري والقطع سهلة الإرتداء والتنسيق وبأسعار أقل من مجموعات "ريدي تو وير" أو الملابس الجاهزة.

جاءت معظم الإطلالات بقصات وألوان مائلة إلى أن تكون حيادية وطبيعية وشبكت القطع بعناصر "هاردوير" للحصول على إطلالات قوية وذات تأثير "فيراغامو" الشهير.

الدينيم الغامق يشكل عدة إطلالات للجنسين من سالفاتوري فيراغامو

على وقع باقي دور الأزياء لهذا الموسم يعيد ماكسيميليان ديفيس ابتكار لوكات من الدينيم الغامق لإطلالات عصرية وكلاسيكية لا يمكن أن يهزمها الوقت وبطرق تنسيق رائعة، إحداها كانت "مونوكروماتيك" من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين والأخرى كانت مع جاكيت جلدي طويل بياقة عالية وتوب بني اللون لإطلالة عصرية مناسبة للنشاطات اليومية وبظلال خارجية تعطي جمالية وأناقة للوك.

الفساتين بفتحة V بأقمشة ناعمة وتنسيقات أنيقة

أنيقة ومريحة وجريئة. هكذا يمكن وصف الفساتين الجديدة من المجموعة كروز 2024، فالقصات الإنسيابية بخطوط الخياطة النظيفة والمتقنة كانت استثنائية، وبأقمشة بين الكريب جورجيت والقطن الليكرا تأرجحت الفساتين البسيطة بفتحات "في" من عند الصدر لتلهمك خيار إطلالات نهارية وليلية أنيقة نسقت مع حقائب الدار الكبيرة الجديدة وأحذية مختلفة مثل صندل "بيكس" الذي بأ ظهورخ في مجموعة صيف 2023 في سبتمبر من العام الماضي، فجاء لهذه المرة باللون البني الأنيق.

قطع "هاردوير" تزين إطلالات المساء

أكملت التشكيلات المعدنية الإطلالات الأنيقة للفساتين والتوبات، حيث تباينت هذه التشكيلات المعدنية بين سلاسل وقطع مشكلة هندسيا بشكل دائري صنعت التفافة على شكل القماش زادت من أناقة الفستان وفخامته.

أما السلاسل الذهبية فشكلت قصة "هالتر نيك" أنيقة وجميلة. ونسقت كلا الإطلالتين بأسلوب مختلف تماما تارة بالأسلوب العملي النهاري ببوت عالي من الجلد الأسود اللامع وحقيبة جلدية فاخرة باللون البني، والأخرى معت حقيبة لامعة أرجوانية وستيليتو أسود من الساتان اللامع.