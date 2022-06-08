العناية بالبشرة في فصل الصيف شي مهم لا بد من العناية بها بشكل يومي، العناية بالبشرة في فصل الصيف تهم كل سيدة لتبقى بشرتها مشرقة ونضرة وحيوية.

الطعام الصحي، الحماية من أشعة الشمس، الابتعاد عن التدخين، شرب الماء، الابتعاد عن العصبية والتوتر، النوم الكافي من 6-8 ساعات يومياً، كل هذه الأمور مهمة لبشرة نقية وجميلة ولمكافحة شيخوخة البشرة.

يعتبر الغذاء هو العامل الأساسي الذي يؤثر على بشرتنا ويجعلها صحية ومشرقة، خالية من الحبوب والبثور، يجب علينا تناول الخضار بشكل يومي والفواكة والمكسرات الصحية.

نصائح العناية بالبشرة في فصل الصيف

العناية بالبشرة في فصل الصيف وذلك باستعمال واقي الشمس للشفايف ليس فقط على الوجه والرقبة.

العناية بالشعر والجسم والبشرة ليس من الخارج الأهم العناية بهما من الداخل أيضاً.

العناية بالبشرة في فصل الصيف بتناول الفواكة المهمة للبشرة مثل البطيخ والفراولة والموز.

لا ننسى شرب الماء بكثرة، أي شرب ما يقارب 10 كاسات ماء.

العناية بالبشرة في فصل الصيف باستخدام واقي شمس يناسب بشرتك spf 50.

من الأفضل عمل سكراب للبشرة مرة بالأسبوع لا أكثر، لأنة الرطوبة والشمس تمنع تجديد خلايا البشرة.

في فصل الصيف يجب ان يكون المكياج خفيف والوانه باردة دون المبالغة في وضعه والمنتجات التي نستخدمها تكون خفيفة وذات نوعية جيدة.

ترطيب البشرة يومياً والكريمات التي تستخدم في فصل الشتاء يجب أن تختلف عن فصل الصيف.

بعد الانتهاء من الحمام يجب استعمال بيبي جونسون على كل الجسم بعدها قوموا بعمل شور سريع فهذا يعمل على جعل البشرة رطبة وناعمة جداً.

تذكري دائماً فترة الشور أن تكون من 5-10 دقائق لا أكثر.

عدم استخدام الماء الساخنة لأنها تؤذي البشرة، يجب ان تكون الماء فاترة.

الأطعمة المهمة لنضارة البشرة

بذور الكتان يوجد فيها فيتامين e ويجب أن تكون مطحونة فريش.

الشاي الأخضر يوجد نسبة عالية من فيتامين e.

بذور عباد الشمس فيه مصادر غذائية عالية.

جنين القمح وهو النخالة.

الأفوكادو هو صحي ولكن فيه سعرات حرارية عالية ويمكن إضافته على السلطات.

الكركم مهم وضروري للبشرة ومضاد للالتهابات وعلاج للمفاصل ويخفف دهون البطن.

زيت الزيتون من الاطعمة المهمة في حياتنا.

الجوز، تناول 3 حبات من الجوز فهو يشكل 27% من احتياجات جسمنا اليومية.

تونر طبيعي لتظيف البشرة من الشوائب

ملعقة واحدة من الخل الأبيض "خل التفاح" ثم نضع معه ماء زهر لكسر رائحة الخل المزعجة ونضعه يومياً على البشرة

سكراب للمسامات المغلقة ولعلاج السوليليت

ملعقتين طعام من زيت جوز الهند ثم نضع معه السكر.

ماسك لشد البشرة مثل البوتكس أو الفيلر

نحضر موزة مهروس ونضع عليه عصرة برتقال مقدار ملعقة طعام وثم نضعه على اللبن نضع من اللبن ملعقتين طعام.

نتركه على الوجه مدة 10 دقائق.

فيتامينات لمكافحة الشيخوخة وحماية البشرة من التجاعيد

فيتامين C

فيتامين A

فيتامين B3

فيتامين K

فيتامين H

نصائح للعناية بالبشرة الدهنية

الحرص بشكل دائم على استعمال المرطبات للبشرة والابتعاد قدر المستطاع عن استعمال المرطبات التي تحتوي على الزيوت لأنها تؤدي إلى ظهور حب الشباب.

تنظيف الوجه جيداً مرتين في اليوم صباحاً ومساءاً وأن يكون الغسول مناسب لبشرتك ونوعيته جيدة.

الابتعاد عن وضع المكياج الثقيل لأنه يعمل إفراز الدهون.

الالتزام بوضع واقي الشمس المناسب للبشرة الدهنية.

من الضروري عمل تقشير للبشرة خصوصاً لأصحاب البشرة الدهنية لأنه يساعد على ازالة الدهون والجلد الميت والأوساخ.

روتين العناية بالبشرة الجافة في الصيف

اتباع نظام خاص للعناية بالبشرة

عدم المبالغة في غسل الوجه

وضع جل الصبار

غذاء غني بفيتامين

التشبع بالماء

الجلسرين

ترطيب الشفاة لأنه نعومة الشفايف جزء لا يتجزأ من نعومة الوجه

وضع زيت جوز الهند

امسحي بمنشفة برفق

استخدم الصابونه المناسبه

استخدام حمامات البخار

استخدم واقي الشمس بانتظام

استخدام مرطب

تناول الفواكه والخضار

شرب الماء بكثرة

نصائح للعناية بالبشرة يومياً

في الصباح الباكر ابدئي بعمل روتين العناية اليومية بالبشرة وذلك بوضع القليل من الماء الدافيء ثم غسل الوجه بغسول يناسب نوع بشرتك.

يساعد التونر في معادلة درجة الحموضه للبشرة بعد استخدام الغسول كما لديه نظام يعمل على توصيل مضادات الأكسدة إلى مسام البشرة، يعتقد الخبراء أنه يمكنك تخطي التونر في روتين العناية اليومية بالوجه.

وضع كريم العينين للمحافظة على مرونة الجلد والتقليل من الخطوط الدقيقة أسفل العينين ومنع فقدان الكولاجين.

الالتزام بوضع المرطب للتخلص من الجفاف وللحفاظ على البشرة من الظروف الخارجية القاسية والشمس والطقس والمواد الكيماوية.

الالتزام بوضع واقي الشمس لمنع الأشعة فوق البنفسجية وينصح باستخدام واقي الشمس المحتوي على الزنك لتوفير فعالية وامتصاص أكبر بعد المرطب.

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