كيف تعتني بجمالك في عيد الأم؟

قومي بعمل مساج يومي لبشرتك فهذا سيساعدك في التخلص من ترهلات الجلد

اعتناء المرأة بجمالها لا يتطلب منها أن تكون خارقة أو تبقى متبرجة ومرتدية أجمل الملابس طوال الوقت، ولكن من الممكن أن تظهر المرأة في قمة جمالها حتّى عند الاستيقاظ من النوم، وفي هذا المقال نقدم لكم نصائح لتعتني بنفسك في عيد الأم:

-لا تهملي ترطيب بشرتك، فجفاف البشرة يسبب العديد من المشاكل أهمها التجاعيد والأكزيما.

-اختاري وضعية النوم الصحيحة، وهي النوم على الظهر مع رفع الرأس قليلاً.

-اعتمدي الفازلين كمنتج تجميلي في روتين جمالك اليومي، سواء على وجهك أو يديك أو قدميك.

-قومي بعمل مساج يومي لبشرتك، فهذا سيساعدك في التخلص من ترهلات الجلد.

-لا تتواني عن تقشير بشرتك مرتين في الأسبوع، حتى تتخلصي من الجلد الميت وتجددي حيوية بشرتك.

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