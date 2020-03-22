العوامة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

يحتفل العالم الإسلامي بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج وتقوم بعض العائلات بتقديم حلوى العوامة فهي من الحلويات الشعبية التقليدية البسيطة.

وتتميّز ببساطة مكوّناتها إذ يمكن لجميع السيدات تحضيرها في المنزل دون القلق للكلفة المادية العالية التي تحتاجها العديد من أصناف الحلويات، وتتميّز كذلك بطعمها المقرمش واللذيذ المحبب من قبل جميع الأغراد والعائلات كباراً وصغاراً.

مقادير العوامة:

- كوبان من الدقيق.

- ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

- كوبان و نصف من الماء الفاتر.

- ملعقة كبيرة من السكر.

- نصف ملعقة صغيرة من الملح.

- ملعقة كبيرة من الخميرة.

- زيت نباتي للقلي.

مقادير القطر:

- ثلاثة أكواب من السكر.

- كوب ونصف من الماء.

- ملعقتان من عصير الليمون.

- ماء الزهر، حسب الرغبة.

طريقة تحضير العوامة:

تحضير القطر:

- نضع الماء في وعاء على النار ونضيف السكر بعد ذلك ونتركه ليغلي عدة مرات حتى يذوب بشكل كامل.

- نضيف عصير الليمون ونحرك جميع المكونات حتى تتجانس.

- نترك القطر على نار هادئة حتى يصبح ذا قوام كثيف.

- نبعد القطر عن النار ثم نضيف إليه ماء الزهر مع تحريكه جيّداً حتى تتجانس المكوّنات مع بعضها البعض.

- نتركه في درجة حرارة المطبخ حتى يبرد.

تحضير عجينة العوامة:

- أولاً نقوم بتحضير الدقيق ثم نضعه في وعاء كبير، ثم نضيف المقادير الجافة عليه.

- نُنخّل المقادير الجافّة وذلك حتى تختلط بشكل جيّد.

- نحضر الماء ونضعه على خليط الدقيق مع العجن بواسطة اليد حتى يتكوّن لدينا عجينة طرية ومطاطية.

- نترك العجينة مغطاة بكيس بلاستيكي ثم قطعة قماش نظيفة، ثمّ نضع العجينة في مكان دافئ لمدة ساعة حتى ترتاح وتظهر بعض الفقاعات على الوجه.

- نحضر الزيت النباتي ويفضل وضعه في وعاء عميق وكمية الزيت تكون غزيرة.

- ثم نترك الزيت على نار عالية حتى يسخن، ثم نحضر عجينة العوامة ويتمّ مسكها باليد مع الضغط عليها قليلاً لتخرج كرة صغيرة من بين السبابة والإبهام، ثم نقطّعها بواسطة ملعقة مبلّلة بالماء أو الزيت لتسهيل عملية السكب.

- ثم نترك العوامة في الزيت حتى تطفو على الوجه دون تحريك.

- نعمل على تحريكه بعد ذلك لتتحمر من الاتجاهين ويصبح لونها ذهبي.

- نخرجها من الزيت ثم نضعها في القطر البارد حتى تتشرب كمية مناسبة منه.

- نضعها في مصفاة للتخلص من الكمية الزائدة من الزيت والقطر، ونحضر كامل الكمية في نفس الطريقة.

- نضعها في طبق التقديم وترص بشكل جيد ومرتب، وكل عام وأنتم بخير.

مسجات وعبارات عن ذكرى الإسراء والمعراج 2020

دعاء ليلة الإسراء والمعراج