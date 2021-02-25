العيد الوطني الكويتي هي عطلة رسمية احتفالاً بذكرى استقلال الكويت عن المملكة المتحدة، ويحتفل به في 25 فبراير من كل عام، ومنذ عام 1992 تتزامن معه في 26 فبراير من كل عام احتفالات عيد التحرير.

10 أماكن مميَزة لقضاء عطلة العيد الوطني الكويتي

1- برج التحرير

برج التحرير يرمز لتحرير الكويت، وهو ثاني أطول مبنى في الكويت، بدأ بناؤه قبل الغزو العراقي للكويت في 2 أغسطس 1990، واستُأنف بعد التحرير، وهو واحد من أطول أبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية في العالم، حيث يبلغ طوله 372 مترا وهو أطول من برج إيفل ب 40 مترًا.

2- أبراج الكويت

أبراج الكويت هي من المعالم الأكثر شهرة في الكويت، وتقع أبراج الكويت على شارع الخليج العربي في منطقة الشرق، وقد تم افتتاحها في مارس 1979م وتبلغ المساحة المقام عليها الأبراج 38,000متر مربع، ويحتوي هذا المشروع على ثلاثة أبراج رئيسية حيث يضم البرج الأول مطعما وكرة كاشفة، بينما البرج الثاني أي الأوسط عبارة عن خزان للمياه أما البرج الثالث وهو الأصغر فهو يتحكم بالكهرباء التي تزود هذه المنطقة من مدينة الكويت كما يغذي البرجين الآخرين.

3- المتحف الوطني

المتحف الوطني هو متحف يقع على مقربة من التجمع الوطني، ويضم أربعة مبان بالإضافة إلى القبة السماوية، وعلى الرغم من تعرضه للنهب والحرق أثناء الغزو العراقي إلا أنه لازال يضم مجموعة الصباح للفن الإسلامي، وهي واحدة من المجموعات الأكثر شمولاً في العالم، كما أنه يضم المقتنيات الأثرية القديمة والإسلامية والشعبية و يعد مركزًا حضارياً وثقافيا له أهدافه ومهامه في الحفاظ على التراث ونشر المعرفة.

4- جزيرة فيلكا

جزيرة فيلكا هي واحدة من الجزر الأكثر من رائعة والتاريخية الشهيرة في الكويت فهي الجزيرة التي تجمع بين التاريخ القديم والحديث للكويت، فهي غنية بالمعالم الثقافية والتاريخية من مختلف العصور وتحديدًا من نهاية الألفية الثالثة قبل الميلاد حتى العصر الحديث، كما أنها تضم مجموعة رائعة من الآثار والتحف الأخرى التي تستحق الزيارة وخاصة لعشاق الآثار.

5- المدينة الترفيهية

تدار المدينة من قبل KTEC، وتقع على بعد 20 كلم من مدينة الكويت قرب الدوحة، على الجانب الشمالي من خليج الكويت، ويوفر المجمع مجموعة كاملة من الملاهي بناء على موضوع "العالم العربي"، "عالم المستقبل"، و "العالم الدولي".

6- متحف التاريخ والعلوم الطبيعية

بالإضافة إلى القبة السماوية يضم المتحف أقساما مكرسة للطيران واستكشاف الفضاء وعلم الحيوان والصحة والإلكترونيات، بجانب معروضات كثيرة تتناول صناعة البترول الكويتية، وتؤرخ تلك المعروضات بالتفصيل لبدايات عمليات التكرير في البلاد، ويقع المتحف في شارع عبد الله مبارك.

7-النادي العلمي الكويتي

يقع على الطريق الدائري السادس ويشمل مجموعة واسعة من المرافق وأحدث الأجهزة العلمية بما في ذلك مرصد العجيري، ويهدف النادي إلى توفير بيئة غير رسمية للناس من جميع الأعمار لتطوير معارفهم العلمية وهواياتهم.

8- آثار التحرير

بيت القرين هو منزل في منطقة القرين كان أحد مراكز المقاومة الكويتية إبان الغزو العراقي للكويت ووقعت فيه معركة في 24 فبراير 1991قتل على أثرها 12 من أفراد المقاومة، وقام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بتحويل المنزل إلى متحف لتخليد ذكرى الشهداء.

9- بيت السدو

ترتبط جذور الكويت مع كل من الصحراء والبحر، حيث أن البدو يعيشون حياة يحكمها إيقاع الفصول، وقد تم تأسيس بيت السدو الثراثي ليحافظ على صناعة السدو التقليدية والتي تشمل نسيج وحياكة الصوف وصناعة الخيام وبيوت الشعر، كما تقام فيه عدد من المعارض الفنية السنوية والدورات التدريبية.

10- المركز العلمي

هو أكبر حوض لسمك تم بناؤه من قبل مؤسسة الكويت في الشرق الأوسط للتقدم العلمي (KFAS)، حيث يمكن للزوار أن يتعرفوا على الموائل البحرية الطبيعية، والحواف الساحلية والصحراوية في شبه الجزيرة العربية، ويحتوي على ثلاثة أقسام هي الأكواريوم، وقاعة الاستكشافات وقاعة سينما IMAX. وهو الأول في الشرق الأوسط الذي يحتوي على هذه المرافق الثلاث. بالإضافة إلى متحف يمثل صناعة السفن التي سبق استخدامها في التجارة وتقل البضائع.

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