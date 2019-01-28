استوحي أزياء 2019 من الفاشينيستا روان بن حسين

الفاشينيستا روان بن حسين

هل خزانتك جاهزة لموضة شتاء 2019؟ هل بدأت سيدتي بتنسيق إطلالاتك الخريفية؟

بدأ الطقس يتجه إلى البرد، وبدأنا بارتداء الملابس الخريفية بأزيائه الراقية والمميزة التي لا تطيقين الانتظار حتى ترتدينها، وكون الملهمات في عالم الموضة كثيرات، اليوم اخترنا لكِ الفاشينيستا روان بن حسين لتكون ملهمتك الأولى هذا الخريف، يمكنك أن تستلهمي أزياء الخريف الناعمة على طريقة الفاشينيستا روان بن حسين.

والجدير بالذكر، أن الفاشينيستا روان تعرضت لهجوم كبير بعد دخولها لبث مباشر لمغني الراب الأمريكي الشهير كويغو طالبة منه الزواج والذي وصفه الكثيرون بالجريء، وأن الطريقة لا تتناسب مع العادات والتقاليد العربية.‎

إليكِ بالصور أجمل إطلالات الفاشينيستا روان بن حسين ذوق مميز في الأزياء:

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