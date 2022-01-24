الفاصولياء الخضراء بزبدة الليمون طبق جانبي مثالي لجميع المناسبات مع نكهة طازجة وحيوية. والاهم من ذلك كله أنه يحتوي على خمسة مكونات فقط.

الفاصوليا الخضراء غنية بفيتامين K ، كما أنها تحتوي على كمية مناسبة من الكالسيوم. هذه العناصر الغذائية مهمة للحفاظ على عظام قوية وصحية وتقليل خطر الإصابة بالكسور. إن الحصول على كمية كافية من حمض الفوليك ليس مهمًا فقط أثناء الحمل. فيتامين ب مهم أيضًا لتقليل الاكتئاب.

تعتبر الفاصوليا الخضراء من الخضروات الرائعة التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي. إنها مصادر قوية لفيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ك ، كما أنها مصادر رائعة للألياف وحمض الفوليك.

الفاصولياء الخضراء بزبدة الليمون

المكونات:

1 رطل من الفاصولياء الخضراء

1 ملعقة كبيرة زبدة

1 ليمون

ملح وفلفل طازج مكسور حسب الرغبة

الطريقة:

استخدم مبشرة صغيرة أو مبشرة جبن صغيرة الحجم لإزالة الطبقة الرقيقة من قشر الليمون الأصفر. اترك القشر جانبًا. قم بإزالة السيقان من الفاصوليا الخضراء ، وإذا كنت تفضل قطعًا أقصر ، اقسمها إلى نصفين. ضع الفاصوليا الخضراء في مصفاة واشطفها جيدًا بالماء البارد .

انقل الفاصوليا الخضراء المغسولة إلى مقلاة عميقة. أضف حوالي 2.5 سم من الماء العذب (لا تغطي الفاصولياء بالكامل). ضع غطاءً على المقلاة وأشعل اللهب على درجة حرارة متوسطة إلى عالية. اترك الماء ليغلي. اترك الفاصوليا تنضج على نار هادئة لمدة 3-5 دقائق أو حتى تصبح الفاصوليا خضراء زاهية وطرية قليلاً. اختبر القوام بالشوكة .

بمجرد أن تصبح الفاصولياء الخضراء زاهية وطرية قليلاً ، أطفئ النار وصفيها في مصفاة. أعد الفاصوليا الخضراء المصفاة إلى المقلاة التي لا تزال دافئة مع إطفاء الحرارة .

أضف الزبدة ، ونصف ملعقة صغيرة من قشر الليمون ، وعصر سريع من عصير الليمون (حوالي 1 ملعقة صغيرة) ، ورشة ملح ، وبعض الفلفل الطازج. اقلب الفاصولياء الخضراء لتوزيع التوابل واترك الحرارة المتبقية لإذابة الزبدة .

عندما تذوب الزبدة تمامًا ، تذوق الفاصوليا الخضراء وأضف المزيد من الملح والفلفل وعصير الليمون أو قشر الليمون حسب رغبتك. قدمها على الفور .

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