الفاصوليا البيضاء باللحم: طريقة تحضيرها وأهم فوائدها

الفاصوليا البيضاء هي عبارة عن حب مُجفف أبيضُ اللونِ، وهو نوعٌ من أنواعِ البقوليات التي لها قيمة غذائية عالية، وهذا الطبق يعتبر نوع من أنواع التجديد لأفراد عائلتك وهو صحي وسهل التحضير.

وفي هذا المقال نقدم لكم طريقة تحضير الفاصوليا البيضاء باللحم وأهم فوائدها الصحية:

مقادير الفاصوليا البيضاء باللحم:

- ربع كيلو جرام كيلو فاصوليا بيضاء

- نصف كيلو من اللحم

- حبق بصل متوسطة

- زبدة

- ثوم

- طماطم

- ملح وفلفل "حسب الرغبة"

طريقة تحضير الفاصوليا البيضاء باللحم:

- أولاً قومي بغسل الفاوصوليا جيدًا ووقومي بنقعها في مياه لمدة 4 ساعات تقريبًا.

- ثم ضعي مياه لتغلي على النار في وعاء وضعي فيها الفاصوليا بعد انتهاء فترة النقع، وبذلك اتركيها لتغلي على نار هادئة.

- ثم قومي بخرط البصلة، وضرب الطماطم في الخلاط .

- ثم قومي بتقطيع اللحمة مكعبات واغسليها جيدا .

- ثم أذيبي الزبدة في وعاء على النار وبعد ذلك ضعي البصلة للتحمر فيها وبعد أن يصبح لون البصلة أصفر ضعي اللحم فيها وقلبيها لتصبح بنية اللون.

- ثم اضيفي كوب ماء واتركي اللحم لينضج مع استمرارك في اضافة الماء حتى ينضج اللحم .

- ثم أضيفي الطماطم التي قمتي بخلطها واتركي الخليط باكمله مدة قليلة ليمتزج جيدًا.

- ثم أخرجي الفاصوليا من الماء المغلي بعد أن تنضج واغسليها بماء جاري وبذلك ضيفيها إلى الوعاء مع الثوم والملح والفلفل .

- ثم اتركي الخليط لمدة ربع ساعة على النار لتمتزج مقاديره جيدًا وتختلط ليصبح طعمه لذيذ.

- وأخيراً يمكنك تقديم الطبق مع الأرز الساخن وصحتين وعافية.

فوائد الفاصوليا البيضاء:

1- تحتوي الفاصوليا البيضاء على نسبة عالية من الألياف، ولذلك فهي تعطي شعور بالشَّبعِ لمدةٍ أطول، وقد يُساعد ذلك في عملية فقدان الوزن.

2- تحتوي الفاصوليا البيضاء على نسبة عالية من البروتينات.

3- الفاصوليا البيضاء غنية بالفيتامينات وخصوصا الفيتامين (B)، ولذلك تعمل على تحسين القدرات الإدراكية عند الإنسان.

4- الفاصوليا البيضاء هي مصدر غنيّ بالبوتاسيوم، الذي يعمل على التقليلِ من حِدَّةِ التَّوَتُّر.

5- تحافظُ الفاصوليا البيضاء على صحّةِ الأعصابِ والخلايا.

6- تُساعدُ الفاصوليا البيضاء على تنظيمِ نسبة السكر بالدم.

7- تعمل الفاصوليا البيضاء على تحسينِ عمل وأداء الجهاز الهضمي.

8- تحتوي الفاصوليا البيضاء على نسبةٍ جيدة من البروتين.

9- تحتوي الفاصوليا البيضاء على المنغنيز والكالسيوم؛ ولذلك فهي تعمل على تقوية العظام.

10- تعمل الفاصوليا البيضاء على تقليلِ نسبة السكر في البول، كما تعملُ على تنظيف الكليتين.

11- تُغَذِّي الفاصوليا البيضاء كُرَيَاتِ الدم الحمراء في جسمِ الإنسان.

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