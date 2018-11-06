8 فحوصات نسائية دورية، هل عليكِ الالتزام بها؟

تعدّ الفحوصات الدورية ضرورة لكل امرأة وتحديداً عند الزحف نحو منتصف العُمر

تعدّ الفحوصات الدورية ضرورة لكل فرد، وتحديداً عند الزحف نحو منتصف العُمر، بيد أن الفحوصات النسائية الدورية تضاهي ضرورة ما سبق في مرات وتزيد عليه؛ ذلك أنها قد تكشف الأمراض المستعصية منذ بدايتها ما يرفع من نسب الشفاء.

عليكِ القيام بهذه الفحوصات النسائية الدورية بانتظام، أي كل بضعة أشهر، أو بحسب ما تقتضيه الحالة. لذا، لا تتردّدي في سؤال طبيبكِ عن موعد الفحص الجديد:

- فحص الثدي: أجري فحوصات يدوية مستمرة وكوني متيقظة لأي تغييرات تعتري الثدي. افحصي بطريقة الـ "ماموغرام"، الذي بات متوفراً في المستشفيات والعيادات النسائية بسهولة.

- فحص عنق الرحم: يعدّ من الفحوصات الضرورية للنساء، لا سيما بعد الإنجاب مراراً وبعد الأربعين على وجه التحديد.

- فحص ترقّق العظام: وتحديداً بعد سن اليأس؛ ذلك أن من مضاعفات هذا العمر حدوث حالة ترقّق العظام.

- فحص الكالسيوم وفيتامين دال: وذلك لحماية العظام والأسنان، لا سيما وأن حالة من نقص فيتامين دال منتشرة لدى نسوة المنطقة بشكل لافت.

- فحص ضغط الدم: لا بد من فحص ضغط دمكِ بانتظام، وعليكِ ألاّ تعتمدي على قراءات سابقة كنتِ التقطتها قديماً. يعدّ الضغط من الأمراض القاتلة والتي لا يُستدلّ عليها بسهولة؛ بسبب قلة أعراضها أو تشابكها مع أعراض أخرى.

- فحص السكري: عليكِ فحص نسبة السكري في دمكِ كل بضعة أشهر، وتحديداً بعد سن الأربعين.

- فحص الكوليسترول: قومي بعمل هذا الفحص بانتظام، لا سيما إن كان لدى عائلتكِ تاريخ مرضيّ.

- فحص الحديد: لا بدّ من إجراء هذا الفحص منذ عمر مبكر، وتحديداً لأولئك اللاتي يعانين من غزارة في دم الدورة الشهرية.

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