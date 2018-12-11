أعراض الدورة الشهريّة تختفي بعد قدومها بيوم أو يومين

ما الفرق بين أعراض الدورة الشهرية والحمل؟‎

إنّ الأعراضَ السابقة قد تظهرُ قبلَ قدوم الدورة الشهريّة بأسبوع أو عشرة أيّام، وبملاحظة هذه الأعراض نجدُ أنّها شبيهة بأعراض الحمل، فالكثير من السيّدات ممّن تخلطُ ما بين أعراض الحمل وأعراض الدورة الشهريّة خاصة عندما تتأخر في موعد قدومها، ولكن ما يُميز أعراض الدورة الشهريّة عن أعراض الحمل، أنّ أعراض الدورة الشهريّة تختفي بعد قدومها بيوم أو يومين، بينما أعراض الحمل قد تبقى مستمرة طيلة الأشهر الثلاثة الأولى.

وهناك فتياتٌ لا يشعُرن بأيّ من الأعراض السابقة، أو قد تكونُ حدة الأعراض لديهن قليلة مقارنة بغيرهنّ من الفتيات، لذا لا يُشترط أن تشعُر كلّ أنثى بهذه الأعراض، وربما تشعر بأحد الأعراض السابقة بشكلٍ خفيف.

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