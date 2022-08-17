الفستق الحلبي النيء من المكسرات الصحية اللذيذة الصيفية، الفستق الحلبي النيء غني بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة، ويتكيز الفستق الحلبي بأنك تستطيع وضعه في اي شيء مثل السلطات والآيس كريم.

الفستق الحلبي النيئ يعتبر من أغنى المكسّرات بالأملاح المعدنية مثل الفوسفور، البوتاسيوم، الصوديوم، بالإضافة إلى فيتامين A و B، وهو يتكون من الماء، البروتين، النشاء، الزيوت والألياف السليلوزية.

الفستق الحلبي النيئ ما بين الفوائد والأضرار

فوائد الفستق الحلبي النيئ

غني بالقيم الغذائية فهو يحتوي على دهون صحية وألياف، ومغنيسيوم وفيتامين ب 6.

غني بمضادات الأكسدة

يحافظ على صحة العيون ويحمي من العمى الليلي وتقلل من مشاكل خطر الإصابة من الماء البيضاء، وأيضاً تقلل من مشاكل الشبكية التي تحصل مع تقدم العمر.

الفستق الحلبي النيئ مفيد للأمعاء ويحمي من الإمساك وذلك بسبب وجود الألياف فيه، وما يميز الفستق أنه يحتوي على مواد البريبيوتيك وهذه الموادتكون غذاء ممتاز للبكتيريا النافعة في الجسم.

الفستق الحلبي النيئ مفيد جداً للنباتيين والرياضيين لأنه مصدر للبروتين، والذي يميز الفستق عن باقي المكسرات أن يوجد فيه نسبة عالية من الأحماض الأمينية المهمة للجسم.

يفيد الفستق الحلبي النيئ لصحة القلب، يعتبر الفسق الغير مملح خافض لضغط الدم المرتفع ويساعد أيضاً على خفض الكولسترول.

الفستق الحلبي النيئ طعام ممتاز لمرضى السكر وذلك بسبب مؤشره الجلايسيمي منخفض، وهناك دراسة في عام 2020 تقول أن الفستق يساعد على تقليل مستوى السكر الصائم.

الحماية من سرطان القولون وذلك لأنه غني بالألياف ومضادات الأكسدة.

أضرار الفستق الحلبي النيئ

1- احذروا من عدوى السلمونيلا، للأسف لو تم تخزين الفستق في جو حار ورطب ممكن يساعد في نمو بكتيريا تسمى "سالمونيلا" وهذه البكتيريا تسبب ارتفاع في درجة الحرارة مع إسهال، وتكون في بعض الاحيان خطيرة لو أصيبت الرضع وكبار السن.

2- حساسية المعدة من الفستق، هناك بعض الأشخاص يعانون من تحسس المعدة مما يسبب غازات وانتفاخات وآلام في البطن، وإسهال.

3- الفستق الحلبي النيئ غير مفضل لمرضى القولون، لأنه الإفراط في تناول الفستق يسبب الغازات وانتفاخات.

4- ارتفاع ضغط الدم، إن الفستق يساعد على تقليل الضغط، ولكن الفستق المملح يبقى في نسبة جيدة من الصوديوم مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

5- زيادة في الوزن، لو أكثرنا في تناول الفستق سوف يسبب زيادة في الوزن، لأنه المكسرات والمسليات عندما نأكلها ننسى أنفسنا فيجب الانتباه جيداً.

6- مرضى الكلى وحصوات الكلى، يجب عليهم الحذر من تناول الفستق بكميات كثيرة لأنه يحتوي على البوتاسيوم، والإكثار من تناول الفستق يسبب تكون حصوات الأوكساليت وهذه أحد أنواع حصوات الكلى.

فوائد الفستق الحلبي للشعر

يمنح الشعر اللمعان والحيوية.

يحافظ على سلامة بصيلات الشعر من الشيب المبكر.

تعزيز بصيلات الشعر الجاف لأنه يحتوي على الدهون الأحادية غير المشبعة وأحماض أوميغا 3 وحمض اللينوليك.

ينظم إفراز الدهون النافعة بفروة الرأس.

فوائد الفستق الحلبي للبشرة

الفستق الحلبي يرطب وينعم البشرة.

يخفف من ظهور حب الشباب لكن دون مبالغة في تناوله.

يمنح الجسم بشرة نضرة بسبب احتواءه على فيتامين E الموجود فيه.

يساعد على حماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية الضارة للشمس.

فوائد الفستق الحلبي للدماغ

غني بالفوسفور والذي يعمل على تنشّيط الدماغ ووظائفه من حفظ وتركيز، ذاكرة وفهم.

يمنع النسيان.

ينشط الدورة الدموية في الدماغ.

يسهم في تغذية الدماغ.

يمنع أمراض الجلطات والفالج والنشاف ورعاش الباركنسون.

يولد الطاقة للجسم.

فوائد الفستق الحلبي للرجال

زيادة قدرة الانتصاب.

تحسين مقاييس الموجات فوق الصوتية للقضيب.

انخفاض مستوى الكوليسترول والدهون منخفضة الكثافة الضارة في الدم.

ارتفاع الدهون عالية الكثافة النافعة بشكل ملحوظ.

تحسين الأداء الجنسي.

فوائد الفستق للاعصاب

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

يقوي مناعة الجسم ضد الجذور الحرة الداخلية والخارجية

يحسن الهضم وأيضاً يحسن نمط حياتنا بشكل عام.

يحمي الفستق الجهاز العصبي.

يعتبر مصدر جيد لفيتامين B6 الذي يساعد في تكوين مادة المايلين التي تشكل درعًا واقيًا حول الأعصاب، وبالتالي حماية الجهاز العصبي وتعزيز وظائفه.

يساعد محتوى فيتامين ب 6 أيضًا على عمل الأمينات، وهي جزيئات الرسائل في الجسم، للعمل بشكل جيد.

يساعد على إفراز الأحماض الداخلية التي تساعد في تهدئة الأعصاب.

فوائد الفستق للنساء

إنقاص الوزن

يحمي الجسم بمضادات الأكسدة

تزويد الجسم بالبروتين

تعزيز بكتيريا الأمعاء الصحية .

يساعد على خفض الكولسترول وضغط الدم

أعراض عند الإفراط في تناول الفستق الحلبي

الانتفاخ.

الغثيان.

ألم في البطن.

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