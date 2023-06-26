المعمول هو مزيج من السميد مع أو بدون الطحين، يضاف اليه السمن أو الزبدة والمحلب والسكر الناعم والماء، تعتبر طريقة تحضير المعمول بالفستق والجوز من الوصفات اللذيذة والمميزة لتحضير واحدة من حلويات عيد الأضحى الشهيرة والمنتشرة في معظم الدول العربية، ويتم تحضيره بحشوات مختلفة لعل أشهرها الفستق والجوز، وفيما يلي طريقة عمل معمول العيد بالفستق والجوز:
المقادير
مقادير عجينة المعمول
- 1 ملعقة حجم كبير من الخميرة الخشنة
- 1 ملعقة حجم كبير من السكر
- ½ كوب ماء الزهر أو الورد
- 1 كيلو جرام من السمن
- 1 كيلوجرام دقيق
5 كوب من السميد الناعم
- ¼ كوب من السكر
- 2 ملعقة حجم صغير محلب ناعم
- 1 و ½ كوب ماء دافىء
مقادير حشوة الفستق
- 4-3 ملعقة حجم كبير ماء الزهر
- 1 كيلوجرام تقريباً فستق حلبي مجروش
- 2 ملعقة حجم كبير سكر
مقادير حشوة الجوز
- 4 كوب تقريباً جوز مجروش
- ½ كوب سكر
- 1 ملعقة حجم كبير قرفة
- 4-3 ملعقة حجم كبير ماء الورد
- ½ كوب قطر
للتزيين
سكر ناعم
طريقة التحضير
- لتحضير عجينة معمول عيد الأضحى ضع السمن في قدر من الستانلس ستايل.
- ثم سخن على نار متوسطة إلى ان يصبح ساخن جداً.
- انخل الدقيق والسميد في وعاء الخلاط واضف السكر والمحلب.
- ثم ثبت مضرب التقليب وشغل على سرعة بطيئة لبضع ثواني الى ان تختلط المقادير.
- ثم صب السمن الساخن فوق خليط السميد والدقيق مع استمرار التشغيل خلال إضافة السمن.
- ثم شغل على سرعة بطيئة لمدة 2 – 3 دقائق إلى أن يتم دعك الدقيق جيداً مع السمن.
- ثم غطي الوعاء واتركه 6 ساعات تقريباً أو طوال الليل.
- ثم ضع في كوب حجم كبير الماء والسكر والخميرة وقلبه إلى أن تختلط المقادير ثم غطي الكوب واتركه جانبا الى ان يفور.
- ثم أضف ماء الزهر او الورد.
- ثم أضف خليط الخميرة إلى السميد، وثبت مضرب التقليب وشغلي 3-5 دقيقة.
- ثم غطي العجينة واتركيها لكي ترتاح 30 دقيقة تقريباً على درجة حرارة المطبخ.
- ولتحضير حشوة الفستق ضع الفستق والسكر، وماء الزهر والورد في طبق عميقز
- ثم أضف الشيرة بالتدريج إلى أن يصبح الخليط لزجًا ومتماسكاً ثم ضعه جانباً.
- ولتحضير حشوة الجوز في ضع في طبق عميق الجوز والسكر وماء الورد.
- ثم أضف الشيرة بالتدريج إلى أن يصبح الخليط لزجاً ومتماسكاً ثم اتركه جانباً.
- ثم قطع في صواني قصيرة الحافة العجينة الى كرات حسب حجم القالب.
- ثم قم بعمل تجويفاً في الكرة واملئه بالحشو.
- ثم ضعه في قالب المعمول، واضغط ليأخذ شكل القالب.
- ثم اخرج المعمول من القالب، وضع اقراص المعمول متباعدة في الصواني واتركها ترتاح لمدة ساعة
- ثم سخن الفرن على درجة حرارة 200 مئوية وعلى الرف الشبكي الاوسط ادخل الصواني لمدة 15-20 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.
- ثم اخرج المعمول من الفرن واتركه يبرد، ثم رش عليه السكر الناعم وقدميه، وصحتين وعافية.