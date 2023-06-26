المعمول هو مزيج من السميد مع أو بدون الطحين، يضاف اليه السمن أو الزبدة والمحلب والسكر الناعم والماء، تعتبر طريقة تحضير المعمول بالفستق والجوز من الوصفات اللذيذة والمميزة لتحضير واحدة من حلويات عيد الأضحى الشهيرة والمنتشرة في معظم الدول العربية، ويتم تحضيره بحشوات مختلفة لعل أشهرها الفستق والجوز، وفيما يلي طريقة عمل معمول العيد بالفستق والجوز:

المقادير

مقادير عجينة المعمول

1 ملعقة حجم كبير من الخميرة الخشنة

1 ملعقة حجم كبير من السكر

½ كوب ماء الزهر أو الورد

1 كيلو جرام من السمن

1 كيلوجرام دقيق

5 كوب من السميد الناعم

5 كوب من السميد الناعم ¼ كوب من السكر

2 ملعقة حجم صغير محلب ناعم

1 و ½ كوب ماء دافىء

مقادير حشوة الفستق

4-3 ملعقة حجم كبير ماء الزهر

1 كيلوجرام تقريباً فستق حلبي مجروش

2 ملعقة حجم كبير سكر

مقادير حشوة الجوز

4 كوب تقريباً جوز مجروش

½ كوب سكر

1 ملعقة حجم كبير قرفة

4-3 ملعقة حجم كبير ماء الورد

½ كوب قطر

للتزيين

سكر ناعم

طريقة التحضير