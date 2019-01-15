تعرفي على الفوائد الصحية للشاي الأبيض

يقدم الشاي الأبيض فوائد صحية مذهلة. كما أنه يستخدم كعنصر نشط في العديد من المنتجات التجميلية ويستخدم في الطب الصيني التقليدي لمختلف الأمراض. فيما يلي الفوائد الصحية للشاي الأبيض.

الفوائد الصحية للشاي الأبيض:

خصائص مضادة للبكتيريا

يحتوي الشاي الأبيض على خصائص مضادة للبكتيريا تساعد على حماية الجلد من الجراثيم والبكتيريا الأخرى. تناول الشاي الأبيض يساعد على حماية الجسم من العدوى المسببة للكائنات الدقيقة والبكتيريا. أيضا الشاي الأبيض يوفر الإغاثة من نزلات البرد والانفلونزا.

هل تعلم أن العديد من المنتجات مثل صابون اليد مصنوعة باستخدام الشاي الأبيض كمكون رئيسي.

مضادات الأكسدة

الشاي الأبيض غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة آثار الجذور الحرة. يمكن أن تسبب الجذور الحرة الكثير من الضرر في الجسم والحمض النووي الخاص بك.

جيد للعظام والأسنان

أظهرت الدراسات أن شاربي الشاي الأبيض لديهم قوة وكثافة عظام أفضل.

يحتوي الشاي الأبيض أيضا على مركبات الفلافونويد ، التانينات والبوليفينول التي تساعد في تثبيط نمو البكتيريا المختلفة التي تسبب تكوين البلاك. قد يكون مركب الفلورايد في الشاي الأبيض فعالا أيضا في الحد من تسوس الأسنان أو تسوس الأسنان وتجويفها.

يحسن ضغط الدم والكولسترول

أظهرت الأبحاث أن الشاي الأبيض يمكن أن يساعد على تخفيف الدم وتحسين حالة الشرايين. كما أنه يساعد على الحفاظ على الأوعية الدموية صحية وقوية ، مما يعني أنها يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع.

فقدان الوزن

اثبتت الدراسات أن استهلاك الشاي الأبيض قد يساعد في منع التسمم الدهني. و هو عملية تشكيل الخلايا الدهنية ويمكن أن يتحكم في دورة حياة هذه الخلايا الدهنية التي يطلق عليها الخلايا الشحمية (adipocytes).

يمنع السرطان

تشير الدراسات إلى أن الشاي الأبيض يحتوي على مادة كيميائية محتملة مضادة للسرطان وقد يؤدي مستخلصها إلى موت الخلايا المبرمج أو موت الخلية في سرطان الرئة. كما أن لديها خصائص antimutagenic كذلك. ومع ذلك هناك حاجة إلى مزيد من البحوث لتأكيد خصائص مضادة للسرطان من الشاي الأبيض لأنواع أخرى من السرطان.

يحمي الكبد

يحتوي الشاي الأبيض على الكاتشين مضاد الأكسدة. ومن المعروف أن مانع التأكسد يحمي الكبد. أمراض الكبد هي نتيجة للتأكسد والاندفاع. الشاي الأبيض يساعد في الحفاظ على الكبد في حالة جيدة.