يصنع البخور من مواد عديدة منها الزهور المجففة وعود الصندل وبعض الخلطات السرية، وأكثر ما تميز بصناعة البخور أصحاب المعابد، إذ كان لديهم نوعان من البخور نوع ذو رائحة محببة، ونوع آخر ذو رائحة منفرة، ولكل نوع استعمالاته الخاصة.

ومن الفوائد الصحية والنفسية للبخور:

1- تهدئة الأعصاب، وتمنح الإنسان الطمأنينة والراحة النفسية.

2- ثبت علمياً بأن الرائحة المتصاعدة من البخور تقوّي عضلات القلب.

3- رائحة البخور تساعد على فتح الشهية.

4- الزيت المستخرج من خشب البخور يفيد في حالات الإسهال المزمن.

5- يفيد هذا الزيت بعلاج أمراض الكبد والأمعاء.

6- يستخدم البخور في تعطير الملابس وخاصة المركونة في الدواليب.

7- تعطر به البيوت خاصة في المناسبات الدينية ممّا يوفّر البهجة والانبساط.

8- يحرص جميع زوار الكعبة المشرفة أو المدينة المنورة على إحضار كميات من البخور كهدايا لزوارهم لارتباط ذلك بالبركة من الأراضي المقدسة، فللبخور رمزية دينية خاصة.

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