20 علامة تدل على إصابتك بالغدة الدرقية

اعراض الغدة الدرقية ، هي الافراط في افراز هرمونات الغدد الدرقية يسبب أعراضاً واشارات عندما يصاب شخص ما بقصور درقي، ينتج الجسم كميات مفرطة من هرمونات الغدد الدرقية T3 ،T4 ، وهذه الهرمونات تنظم عملية الايض بالجسم،و لذلك فإن زيادة افرازها يسبب اعراضاً ترتبط بأيض مرتفع، وجوهر الحديث أن القصور الدرقي يسرّع بعض عمليات الجسم.

ولكن ليس كل مصابي القصور الدرقي يتعرض لكل الأعراض التي ستورد لاحقاً، وهي كل الأعراض المحتملة الظهور، وتعتمد على مدى زيادة الانتاج الكبير لــ T3 ،T4، وعلى كمية الافراط، وعمر الشخص. أعراض القصور الدرقي: تغير في الشهية ( زيادة ونقصاناً) صعوبة في النوم ( ارق) إعياء وشعور بالتعب تكرار دخول الحمّام للتبرز، وربما اسهال خفقان القلب ارتفاع الحرارة زيادة التعرق تهيّج فترات حيض خفيفة، ربما انقطاع الحيض حتى اضطرابات عقلية وهن عضلي عصبية مشاكل بالخصوبة بطئ بالتنفس شلل مفاجئ رجفان اضطراب بالرؤية خسارة وزن، وربما زيادة في الوزن دوار زيادة محتملة في سكر الدم. للمزيد عن صحتك وجمالك:

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