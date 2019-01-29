ما هي الفواكه التي تحتوي على البوتاسيوم؟

المشمش المجفّف الذي يحتوي على نسبة تركيز عالية من البوتاسيوم

البوتاسيوم هو أحدُ العناصر الغذائيّة الهامة جداً لجسمِ الإنسان؛ لأنّه يحافظُ على سلامةِ القلب ونبضاته، ويدخلُ في تركيبِ خلايا الجسم، وينقلُ الأوامرَ العصبيّة من الجهاز العصبيّ المركزيّ، ويعملُ مع الصوديوم على مراقبة نسبة السوائل في الجسم.

يوجدُ البوتاسيوم في الأطعمة المختلفة، وفي مياه البحار، وفي الصخور والجرانيت، ويكتسب الجسمُ البوتاسيومَ من عدّة أصناف غذائيّة كالبقوليّات المجفّفة، والحليب، والبندورة، والخضار ذو الأوراق الخضراء، والّلحوم الحمراء، والثوم، والبطاطا، والأرزّ الأسمر، وفول الصويا.

ومن الفاكهةِ التي تحتوي على البوتاسيوم:

- المشمش المجفّف الذي يحتوي على نسبة تركيز عالية من البوتاسيوم.

- التين المجفّف المعروف باسم القطين.

- الخوخ المجفّف، والكيوي، والفراولة، والجريفوت.

- الزبيب، أي العنب المجفّف.

- الموز، حيث يعتبرُ من الفاكهةِ الغنيّة جداً بالبوتاسيوم، حيث يحتوي على أربعمئة ملليجرام من البوتاسيوم في الحبّة الواحدة.

- الشمام، والبرتقال، والبطيخ.

- الأفوكادو، حيث يحتوي على تسعمئة وخمسة وسبعين ملليجراماً من البوتاسيوم لكلّ حبة.

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