5 مفاتيح لاقتناص قلب الرجل الدلو

فإذا أردتِ كسب قلب الرجل الدلو عليكِ التركيز على هذه التقاط:

– التميز:

أول شيء يجذب رجل الدلو للمرأة هو تميزها واختلافها عمن حولها، فهو لا يحب المتشابهات، ولا من تقلد، بل ينجذب للمرأة المستقلة، التي تمتلك آراءها المختلفة والمميزة.

ما هو صداع التوتر وكيف نعالجه؟

– الصداقة:

في البداية يجب أن تتعاملي مع مولود برج الدلو كصديقة وليس كحبيبة فقط، فهو لا يحتاج إلى مجرد حبيبة بل إلى شريكة وصديقة وأن يكون بينهما مودة وصداقة مثل الحب تماما.

– لا تقيديه:

مولود برج الدلو من الرجال الذين يسعون إلى التحرر دائما، لذلك لا تتحكمي فيه أو تحاولي فرض أي قيود عليه حتى لا تخسريه إلى الأبد، فهو من الممكن أن يهرب منك فور شعوره بكونك تقيدينه.

– لا تسأليه عما يشعر به تجاهك:

اجعلي مولود برج الدلو يعبر لكِ عن حبه بطريقته وليس بالكلمات، فهو يشعر بتوتر وعدم ارتياح عندما يقوم بالتعبير عن مشاعره، هو يحب أن يترجم هذه المشاعر إلى أفعال.

– المفاجآت:

مولود برج الدلو يحب المفاجآت ويشعر بأنها أكبر دليل على الحب والاهتمام، لذلك حاولي دائما أن تفاجئيه بهدايا وخروجات ورحلات ومغامرات، اجعلي حياته دائما ممتعة.

شاهدي أيضاً:

5 أطعمة تسبب التوتر والقلق...ابتعدي عنها!

هل طفلك مصاب بأعراض التوتر الدراسي؟

5 نصائح للسفر مع أطفالك بعيداً عن التوتر والتعب