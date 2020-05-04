فيتامين د فوائده وأهم الأطعمة التي تحتوي عليه

الفيتامين دي D يلعب دوراً رئيسياً في نمو العظام وتزويدها بالعناصر المعدنية. ولكن وفقاً لإطباء بلجيكيين، فإنَّ هذا الفيتامين يساهم كذلك في محاربة فيروس كورونا، وذلك بمساعدة نظامنا المناعي على أداء وظائفه بشكل جيد. ورغم أن التعرّض إلى ضوء الشمس يبقى المصدر الرئيسي لهذا الفيتامين، إلا أنه وخلال فترة الحجر المنزلي، سيكون من الأفضل الرهان على الأطعمة الغنية بالفيتامين دي D.

اكتشفي في الآتي العناصر الغذائية الأكثر غنى بالفيتامين دي D:

الوظيفة الرئيسية للفيتامين دي D هي تعزيز امتصاص الكالسيوم والفسفور في الأمعاء، وبالتالي، وبشكل غير مباشر، المشاركة في تزويد العظام، وكذلك الغضاريف والأسنان بالعناصر المعدنية بالشكل الأمثل.

ولكن وفقاً لاثنين من الأساتذة في جامعة لييج في بلجيكا، استشهدت بأقوالهما هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكيةRTBE ، فإنَّ الفيتامين ديD سيكون وسيلة للحماية ضد فيروس كورونا؛ لأنه يساعد نظامنا المناعي على محاربة التهابات الجهاز التنفسي.

وأشار الباحثان إلى تحليل تلوي، تمَّ نشره قبل عدة سنوات في المجلة الطبية البريطانية، والذي أثبت أن مكملات الفيتامين دي D لها تأثير وقائي ضد التهابات الجهاز التنفسي الحادّة، وخصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص شديد من هذا الفيتامين.

نحن نعرف أن الجسم قادر على تصنيع الفيتامين دي D بنفسه إذا تعرّض بشكل كافٍ إلى أشعة الشمس؛ بسبب تأثير الأشعة فوق البنفسجية فإنه يحول مشتق الكولسترول إلى الفيتامين دي D. ولكن خلال هذه الفترة من الحجر المنزلي، فإنَّ الأشخاص الذين لديهم حدائق أو شرفات تحيط بمنازلهم وبموقع جيد، يمكنهم الاستفادة من التعرّض اليومي إلى أشعة الشمس. وبالتالي فمن المهم للغاية الرهان على المصادر الغذائية للفيتامين دي D.

سمك الرنجة

يمكن استهلاك سمك الرنجة بطرق مختلفة، إنَّ محتوى سمك الرنجة من الفيتامين دي D سيكون بكميات معقولة بغض النظر عن طريقة طهيه. ويبلغ محتوى سمك الرنجة المشوي من الفيتامين دي D: كل 100 غرام تحتوي على 22 وحدة دولية، أما محتوى سمك الرنجة المدخن من الفيتامين فهو كل 100 غرام تحتوي على 16.1 وحدة دولية. ويبلغ مستوى الفيتامين دي D في سمك الرنجة المتبل للطهي: كل 100 غرام تحتوي على 13.1 وحدة دولية.

السردين بالزيت

الرفيق المثالي لرحلاتنا، السردين بالزيت يعتبر مصدراً مثيراً للاهتمام للفيتامين دي D. ويبلغ مستوى الفيتامين دي D في السردين بالزيت: كل 100 غرام تحتوي على 10.8 وحدة دولية.

سمك التونة الطبيعي

حسب تقديرات الوكالة الوطنية لسلامة وصحة الأغذية والبيئة والعمل (Anses)، فإنَّ استهلاك الأسماك لا يمثل أي خطر على الصحة فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بميثيل الزئبق. وفي واقع الأمر، فإنَّ حصة السكان من ميثيل الزئبق هي أدنى من الجرعة اليومية التي يمكن تحملها كما حددت منظمة الصحة العالمية. يبلغ مستوى الفيتامين دي D في التونة المعلبة: كل 100 غرام تحتوي على 6.1 وحدة دولية. وأما مستوى الفيتامين دي D في سمك التونة النيئ: كل 100 غرام تحتوي على 7.2 وحدة دولية.

سمك السلمون

ميزته أنه يمكن استهلاكه نيئاً أو مطبوخاً، ومدخناً. ويختلف مستوى الفيتامين دي D حسب طريقة تحضيره وطهيه، ولكن طبخه على البخار يعطي أفضل ميزاته. يبلغ مستوى الفيتامين ديD في سمك السلمون المطهو على البخار: كل 100 غرام تحتوي على 8.7 وحدة دولية. ويبلغ مستوى الفيتامين دي في سمك السلمون النيئ: كل 100 غرام تحتوي على 4.69 وحدة دولية. أما مستوى هذا الفيتامين في السلمون المدخن: كل 100 غرام تحتوي على 2.97 وحدة دولية.

سمك السلمون المرقط

يشترك هذا النوع من السمك مع نفس اللون الوردي لقريبه سمك السلمون العادي. ومثل سمك الرنجة؛ يعتمد محتواه من الفيتامين دي D على طريقة تحضيره. يبلغ مستوى الفيتامين دي D في سمك السلمون المرقط المطبوخ في الفرن: كل 100 غرام تحتوي على 11 وحدة دولية. ويبلغ مستوى الفيتامين في سمك السلمون المرقط المدخن: كل 100 غرام تحتوي على 5.2 وحدة دولية.

كبد العجل

كبد العجل مصدر مثير للاهتمام للفيتامين دي D. ولا يعشق الأطفال هذا الكبد كثيراً، رغم أنه يحتوي على العديد من الفوائد: يحتوي كذلك على الحديد والبروتينات. يبلغ مستوى الفيتامين دي D في الكبد المطبوخ: كل 100 غرام تحتوي على 2.52 وحدة دولية.

الفطر

الفطر هو الوحيد بين الخضراوات الذي يعتبر مصدراً للفيتامين دي D. وكل 100 غرام من الفطر تحتوي على 5 وحدات دولية من الفيتامين دي D. وهذه الكمية من الفيتامين من بين 5 أسباب جيدة لأكل الفطر.

الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة غنية بالمغنيسيوم، وحليف يمكن الاعتماد عليه لمحاربة التعب والكآبة، وثبت أنها مصدر جيد للفيتامين دي D. ومن الواضح أنها لا تنافس الأسماك في محتواها من هذا الفيتامين، ولكن لا يجب إغفال هذا المصدر. يبلغ مستوى الفيتامين دي في الشوكولاتة الداكنة المصنوعة من نسبة 40 في المائة من الكاكاو على الأقل: كل 100 غرام تحتوي على حوالي 5 وحدات دولية.

البيض

سواء كان البيض نيئاً، مسلوقاً أم مخفوقاً، فإنه مصدر مثير للاهتمام للفيتامين دي D. يبلغ مستوى الفيتامين ديD في صفار البيض المطبوخ: كل 100 غرام تحتوي على 2.11 وحدة دولية. ويبلغ مستواه في البيض المسلوق: كل 100 غرام تحتوي على 2 وحدة دولية. أما مستوى الفيتامين في البيض المخفوق: كل 100 غرام تحتوي على 1.72 وحدة دولية.

أمنتال – نوع من الجبن السويسري

يوجد الفيتامين دي D في منتجات الألبان، حتى وإن كان تركيزه أقل بكثير من الأطعمة البحرية أو اللحوم. فيما يلي بعض المعلومات حول بعض أطعمة منتجات الألبان التي تحتوي على الفيتامين دي D. يبلغ مستوى الفيتامين ديD في جبن أمنتال: كل 100 غرام تحتوي على 1.81 وحدة دولية. ويبلغ مستوى الفيتامين دي D في الحليب المكثف المحلى كامل الدسم: كل 100 غرام تحتوي على 1.68 وحدة دولية. أما مستوى هذا الفيتامين في الجبن الطازج السويسري المصنوع بالحليب نصف كريمي: كل 100 غرام تحتوي على 1.25 وحدة دولية.

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