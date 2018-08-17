القهوة لتبييض الجسم

تحتوي القهوة على أملاح معدنية مثل الماغنسيوم، والبوتاسيوم (shutterstock.com)

هل فكرتي يومًا في استخدام القهوة لتبييض جسمكِ؟ اليوم جمعنا لكِ وصفات جماليّة بالقهوة، جربيها وستحصلين على نتيجة مبهرة.

وصفة القهوة مع زيت جوز الهند لتفتيح البشرة

مكونات الوصفة:

- كوب مسحوق قهوة مطحون.

- زيت جوز الهند.

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كيفية عمل ماسك القهوة مع زيت جوز الهند

- نمزج مسحوق القهوة مع زيت جوز الهند في وعاء عميق ونقوم بتحريك الخليط إلى أن يصبح متجانسًا.

- نغسل الوجه أو الجسم بالماء الدافئ لكي تتفتح مسامات البشرة.

- يوزع الخليط على البشرة ونتركه نصف ساعة.

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- وفي النهاية نشطف البشرة جيدًا وهذا من خلال استخدام منظف خاص بإزالة زيت جوز الهند من البشرة.

* لابد من استخدام هذه الوصفة مرتين كل اسبوع للوصول الى أفضل النتائج المرجوة.

خلطة القهوة وزيت الزيتون

من أفضل وصفات القهوة لتفتيح البشرة أيضًا هي وصفة القهوة مع زيت الزيتون ولها أثر كبير على تفتيح البشرة درجتين على الأقل في حالة الاستمرار عليها وفيما يلي نشرحها لكم بالتفصيل:

مكونات الوصفة:

- ملعقة سكر خشن.

- ملعقتين مسحوق قهوة مطحونة.

- ملعقتين زيت الزيتون.

طريقة عمل الوصفة:

- نمزج القهوة مع السكر وزيت الزيتون حتى يصبح الخليط متجانس.

- نفرك الوجه بهذا الخليط ونتركه عشرة دقائق.

- نشطف الوجه بالماء.

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