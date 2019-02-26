القولون العصبي.. حان الوقت للتعلم كيف تتعايش معه!

تعلم أن تتعايش مع قولونك في مده وجذره

أعاني منذ فترة طويلة من ظهور أوجاع مزمنة في البطن وحالات من التوتر والعصبية تؤدي بي أحياناً إلى اكتئاب وقلق. أشعر بانتفاخ وألم شديد في الصدر واضطرابات في النوم وتعب مزمن وعرق وبرودة واختلال في التنفس لا أدري أمصاب قلب وصدر أم معدة؟ قال لي الطبيب إني مصاب بالقولون العصبي فما هو؟ وما العلاج؟ وكيف أتقي نوباته؟

القولون العصبي تعبير متداول عن خلل في وظيفته لا يعكس أي إصابة بمرض عضوي وىتم تشخيصه باستبعاد الأمراض العضوية المحتملة للجهاز الهضمي فحينما تستبعد نتائج الفحص المعملية للأمراض العضوية يكون التشخيص بنسبة كبيرة قريبا إلى القولون العصبي.

هو توصيف لقولون سليم عضويًا لكن يتعرض من آن لآخر لنوبات من التوتر ينجم عنها خلل في حركتة السلسة المطمئنة فيسرع بلا مبرر أو يبطئ بلا هدف وتعتريه فترات تتفاقم فيها الأعراض وفترات أخرى هادئة وهي تسبب معاناة كبيرة. القولون يعيش حالة من خلال فعل مختلف متقمصا جميع الأدوار معطيا أعراضاً مختلفة صانعاً للشك مثيرًا للريبة وهذه الأعراض المختلفة كافية لإذكاء التساؤلات، هي صيحات قولونية يؤديها هذا الممثل العبقري أثناء نوباته هو بارع في الاختباء قد يعطي أعراض التهاب قولوني واضطرابات قلب واختلال تنفس ولذلك تختلف الشكوى من مريض لآخر.

تسمى أيضًا متلازمة القولون المتهيج لأنه يعكس على نحو ما آلية نشوء وتطور هذا الاضطراب وقد تم بشكل مكثف وحثيث في الآونة الأخيرة الاهتمام بالأمراض الوظيفية في الجهاز الهضمي وسبل معالجتها وخاصة في النموذج (البيولوجي– النفسي- الإجتماعي) الذي يدمج النفس بالجسد ويركز على العوامل البيئية الاجتماعية التي تؤثر على المرضى وتشير إلى اختلال حركية الجهاز الهضمي وتدني حافة حساسية أعضاء الهضم لمسببات الألم واللذين يتم ضبطهما من خلال الاتصال المتبادل الثنائي الاتجاه بين الجهاز الهضمي من جهة وبين الجهاز العصبي المركزي والدماغ من جهة أخرى والمسمى محور الدماغ- الأمعاء.

يؤدي أي خلل في هذا المحور إلى ضعف عملية الضبط وينعكس في ظهور أوجاع مزمنة في البطن وحالات من التوتر والعصبية تؤدي أحيانا إلى الاكتئاب أو القلق. ومن أسباب الإصابة به التوتر وعدم الاستقرار النفسي ويضاف إليهما النظام الغذائي غير المتوازن واستعمال بعض الأدوية كالمضادات الحيوية ومضادات الحموضة وبعض المسكنات.

كيف يمكن ترويض هذا المتمرد الثائر؟

لتفادي ثورته وتقليل عدد النوبات لا بد من فهم طبيعة عمل القولون ورصد أي من العوامل التي تساعد وتحرض على توتره وارتباكه وملاحظة وتسجيل الأطعمة المرتبطة بحدوث النوبات وتفاديها وتعديل النظام الغذائي وتناول الردة ونخالة القمح بما فيها من ألياف وتناول وجبات صغيرة على فترات كذلك التدريب على الاسترخاء وتعلم بعض مهارات التأمل والقراءة المتنوعة وممارسة الرياضات وليكن المشي. أحياناً يتم وصف المهدئات وبعض مضادات الاكتئاب إذا ما طغى العامل النفسي. هو مرض المشاهير والنابهين مرض به نابليون والعقاد ووصفه ابن سينا وقد أصيب به الصفوة في عصره.

النصيحة الذهبية..

تعلم أن تتعايش مع قولونك في مده وجزره، في هدوئه وثورته، وتأكد أنه ليس أكثر من ممثل يقتنص أدوارا ليست له، وهو ثائر بلا قضية، وزوابعه كلها في فنجان، عش معه بطريقتك الخاصة فأنت في هذا الشأن أعلم بنفسك.

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