الكرش الكبير مرض وليس وجاهة، تعرف على طرق علاجه

من الخطأ أن نقول أن وجود الكرش وجاهة لأنه هذه الجملة غير صحيحة، عزيزي القارىء للتخلص من الكرش الكبير يجب الالتزام بنظام غذائى صحى غير غنى بالدهون ومخفض السعرات الحرارية، والابتعاد عن المشروبات الغازية والأطعمة الغنية بالدهون والسكريات، ويفضل ممارسه تمرينات البطن والعضلات بصورة يومية من خلال النوم على الظهر واليد وراء الرأس والقيام والقعود.

نصائح للتخلص من الكرش الكبير:

للتخلص من الكرش الكبير تناول الطعام قبل النوم

من أكثر اسباب ظهور الكرش هى النوم بعد الاكل خاصة بالليل فمن الافضل التوقف عن الاكل قبل النوم بثلاث ساعات على الاقل.

للتخلص من الكرش الكبير الاقلال من النشويات

مثل الارز والمكرونة والخبز والبطاطس لتخفيف ظهور الكرش واهم شيء هو الخبز وخاصة الخبز الابيض-السم الابيض- الذي يجب قطعه نهائيا للتخلص من الكرش.

للتخلص من الكرش الكبير تناول البقدونس بكثرة

وذلك عن طريق إضافة كمية كبيرة من البقدونس إلى طبق السلطة فذلك يساعد بشكل كبير في التخلص من الكرش حيث أن نبتة البقدونس من أكثر النباتات التي تعمل على التخلص من دهون البطن لذلك ننصح بشدة مصابي مرض السكري بتناول البقدونس يوميا ووضعه مع كل وجبه.

للتخلص من الكرش الكبير الاقلال من تناول الحلويات

حيث تحتوى على كمية سعرات حرارية تؤدى الى تراكم الدهون خاصة دهون البطن والارداف , وكذلك شرب الشاي بدون سكر لتفادي تراكم الدهون في الجسم.

للتخلص من الكرش الكبير شرب الماء بكمية كبيرة

وخاصةً قبل الوجبة سيساعد في الشعور بالامتلاء وتقليل كمية الطعام المتناولة , ونصيحه ايضا تناوله صباحا لمساعده الامعاء كي تتخلص من الفضلات المتراكمه فيها.

للتخلص من الكرش الكبير تناول مشروبات حرق الدهون الطبيعية

مثل مشروب القرفة والزنجبيل للتخلص من الكرش وترهلات البطن, مع ملاحظه عدم الاسراف بها وننصح ان تؤخذ فتره وتترك لفتره

للتخلص من الكرش الكبير تناول كوب من الزبادى أو اللبن الرائب

قبل النوم للتخلص من عسر الهضم والامساك كما يحتوى الزبادى على خمائر نافعة تقلل من الانتفاخ والبروز في البطن وتساعد على الهضم بشكل كبير.

للتخلص من الكرش الكبير تناول الشاى الاخضر

كوب يوميًا يساعد على سرعة حرق الدهون والتخلص من الكرش.

للتخلص من الكرش الكبير عليك بالاعتدال في كل شيء وومارسة رياضة المشي والابتعاد عن المشروبات الغازيه ومشروبات الطاقه وكذلك تعلم ان المشي 13 كلم يؤدي الى فقدان 1 كغم من الوزن، كما أن التمارين الخاصة بتقويه عضلات البطن تساعد في التخلص من الكرش.

نصائح أخرى للتخلص من الكرش الكبير:

للتخلص من الكرش الكبير التقليل من الدهون المشبعة

للتخلص من الكرش الكبير المواظبة على تمرينات رياضية

للتخلص من الكرش الكبير النوم لفترة مناسبة

للتخلص من الكرش الكبير الابتعاد عن العمليات الجراحية

للتخلص من الكرش الكبير تجنب التوتر

للتخلص من الكرش الكبير تناول كمية مناسبة من الماء

للتخلص من الكرش الكبير الامتناع عن التدخين.

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