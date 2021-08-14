انتبهي هذه العلامات تشير لسرطان المعدة

على الرغم من أننا جميعًا نعاني من لام في المعدة من وقت لآخر، إلا أن هذه الآلام نادرا ما تكون نتيجة سرطان المعدة، ومع ذلك تشير الاعراض التالية إلى الإصابة بسرطان المعدة والذي يعتبر الرصد المبكر جزء مهم تعزيز فرص علاجه:

فقدان الوزن فجأة

يعتبر فقدان الوزن المفاجئ من بين أبرز العلامات على الإصابة بالسرطان، ويمكن أن يصاحب هذا العرض فقدان الشهية.

الإرهاق الشديد

يمكن أن ينتج الوهن الشديد والمزمن عن فقدان الدم البطيء، فضلا على فقدان الوزن المفاجئ، كما يمكن أن يصاحب ذلك امراض مثل فقر الدم، وانخفاض عدد خلايا الدم الحمراء.

النزيف

يمكن أن يشير النزيف في البراز أو القيء إلى سرطان المعدة والنزيف الداخلي.

الشبع

يشير الشبع سريعا، حتى بعد تناول كمية صغيرة فقط، إلى عدة مشاكل هضمية بما في ذلك سرطان المعدة.

الاضطرابات المعوية

تشمل الاعراض المبكرة لسرطان المعدة الاضطرابات المعوية بما في ذلك، بما في ذلك الإسهال أو الإمساك.

مشاكل في الجهاز الهضمي

تشير مشاكل الجهاز الهضمي والتي تتضمن الغثيان وألم البطن الذي يستمر لأكثر من يومين والارتجاع المريئي، إلى وجود مشكلة أكبر، والتي قد تكون سرطان المعدة.

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