لعاشقات الكعب العالي.. نصائح لإراحة قدميكِ

وإذا كنت من اللواتي يرتدين الكعب العالي بشكل دائم، لا بد من مراعاة بعض الشروط عند اختيارها، ونقدم لك فيما يلي مجموعة من النصائح لجعل الحذاء ذي الكعب العالي أكثر راحة، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا:

1- اختيار المقاس المناسب

إذا كنت ترغبين بارتداء الحذاء ذي الكعب العالي، عليك اختيار المقاس المناسب، فإذا كان ضيقاً زاد الضغط على قدميك، وإذا كان واسعاً سيصبح السير فيه أكثر صعوبة.

2- الكعوب العريضة

الكعوب الضيقة تجعل من الصعب عليك تحقيق التوازن أثناء السير، لذلك من الأفضل اختيار الكعوب العريضة قدر الإمكان، لتكون قادرة على حملك بطريقة متوازنة.

3- حماية الأصابع

قبل أن تخرجي من المنزل، استخدمي لصاقة طبية لتقريب الإصبعين الثالث والرابع، فهذا يخفف من الضغط على القدم عند السير بالكعب العالي.

4- تمديد الحذاء

ارتدي جوارب صوفية سميكة لتوسيع المناطق الضيقة من الحذاء والتي يمكن أن تضغط على قدمك، كما يمكن استخدام مصفف الشعر لتحقيق نفس الهدف.

5- وسائد للقدمين

استخدمي وسائد إسفنجية مناسبة لتخفيف الضغط على قدميك وتجنب الإصابات الناتجة عن ارتداء الكعب العالي.

*حرّر من المصدر