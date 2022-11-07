الكعكة الإسبانية بزيت الزيتون والليمون تعد هذه الكعك طريقة رائعة لتقديم حلوى صحية وشهية لضيوفك. على الرغم من أن المكونات قد تبدو من الشرق الأوسط إلا أن أصول هذه الوصفة تعود الى المطبخ الإسباني.

هذه الوصفة سهلة التحضير في المنزل ويمكن أن تكون إضافة رائعة لوصفاتك المعتمدة. ننصحك بتقديمها مع كوب من الشاي الساخن فهي كعكة شتوية دافئة!

على الرغم من انها تصنف من الكيك الاسفنجي إلا ان هذه الوصفة التقليدية من إسبانيا تختلف عن الكيك الإسفنجي الفرنسي أو الإنجليزي بسبب مكوناته وطريقة تحضيره. فهي تحتوي على مكون يجعلها أندلسية 100% وهو زيت الزيتون.

وفقاً لسجلات الطبخ القديمة، يقال بأن كيكة زيت الزيتون ظهرت عام 1800، وكانت تقدم للطبقات العليا من الشعب بسبب سعر زيت الزيتون. ولكن هذا تغير بمرور الوقت ، عندما وصل زيت الزيتون إلى جميع الطبقات الاجتماعية وأصبح يتمتع بشعبية كبيرة.

اليوم تعد كعكة زيت الزيتون والليمون الإسبانية واحدة من أفضل الحلويات الإسبانية المشهورة.

الكعكة الإسبانية بزيت الزيتون والليمون

المكونات:

مقادير جافة:

3 كوب دقيق كيك

3 ملاعق صغيرة بيكنج بودر

نصف كوب لوز

2 كوب سكر

2 ملعقة صغيرة من برش الليمون

مقادير سائلة:

2 بيضة

نصف كوب عصير ليمون

نصف كوب زيت زيتون

2 ملعقة صغيرة زبدة

1 ½ كوب لبن يوناني عادي

للزينة: سكر بودرة حسب الحاجة

الكعكة الإسبانية بزيت الزيتون والليمون

الطريقة:

يسخن الفرن على درجة حرارة 375 درجة فهرنهايت.

لتحضير المكونات الجافة، يخلط دقيق الكيك واللوز المسحوق والبيكنج باودر والسكر معًا. يضاف قشر الليمون إلى نفس الوعاء وتقلب المكونات جيداً.

لتحضير المكونات السائلة، أولاً نضيف البيض ونخفقه ثم نضيف السكر بالتدريج ثم عصير الليمون حتى يمتزج أخيرًا نضيف زيت الزيتون على شكل خي ط رفيع مع الخل ط حتى يمتزج جيداً.

تصب المكونات السائلة فوق المكونات الجافة وتخلط جيدًا باستخدام ملعقة خشبية. تدهن صينية الفرن بالزبدة ثم يفرد الخليط في الصينية بالتساوي. و تخبز الكعكة لمدة 30 دقيقة على الأقل أو حتى تنضج جيدًا.

بعد 30 دقيقة تخرج وتترك لتبرد ثم تزين بالسكر البودرة. و تقدم باردة مع الشاي.

باي الشوكولاتة باليقطين لعيد الشكر